MWG 'chốt lịch' trả thêm 1.500 tỷ đồng cổ tức đợt 2

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE: MWG) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 8/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10. Với gần 1,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến chi khoảng 1.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Dự kiến vào giữa tháng 10 tới, cổ đông MWG sẽ nhận nốt cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10% (Ảnh: MWG).

Trước đó, đầu tháng 8 doanh nghiệp đã chi gần 1.500 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 1/2025 cũng với tỉ lệ 10% bằng tiền mặt. Như vậy sau hai đợt, tổng số tiền MWG dành để trả cổ tức năm 2025 khoảng 3.000 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ 20% theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Động thái chi trả cổ tức diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của MWG tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Theo báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026 vừa công bố, doanh thu hợp nhất của MWG đạt khoảng 129.431 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu 185.000 tỷ đồng cả năm. Công ty chưa công bố lợi nhuận trong báo cáo này.

Xét theo cơ cấu doanh thu, chuỗi Thế Giới Di Động đóng góp 22,5%, Điện Máy Xanh 44,5%, Bách Hóa Xanh 31% và các chuỗi khác chiếm 2%.

Bách Hóa Xanh tiếp tục là mảng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Doanh thu lũy kế 8 tháng đạt khoảng 40.100 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên trong năm nay tốc độ tăng doanh thu lũy kế của chuỗi vượt mốc 30%.

Đến cuối tháng 8/2026, Bách Hóa Xanh có 3.612 cửa hàng trên toàn hệ thống. Chuỗi đang tiếp tục mở rộng tại cả ba miền, trong đó khu vực phía Bắc đặc biệt là Hà Nội được ưu tiên.

Sau khoảng 4 tháng kể từ khi cửa hàng đầu tiên đi vào hoạt động tại Thủ đô, đến ngày 14/9 Bách Hóa Xanh đã có 99 điểm bán tại Hà Nội. Phần lớn cửa hàng mới được đặt tại khu vực ngoại thành, tận dụng hệ thống logistics đã được xây dựng tại các tỉnh lân cận.

Dù kết quả kinh doanh tích cực và chính sách cổ tức được duy trì ở mức 20% cho năm 2025, cổ phiếu MWG vẫn chịu áp lực từ diễn biến chung của thị trường.

Kết phiên 21/9 MWG giảm 1,1%, xuống 71.700 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 2,25 triệu đơn vị. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá MWG đã giảm gần 18%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) là một trong những doanh nghiệp bán lẻ quy mô lớn tại Việt Nam với hệ sinh thái hoạt động trải rộng trong các lĩnh vực điện thoại, điện máy, thực phẩm tiêu dùng, dược phẩm, mẹ & bé và dịch vụ công nghệ. Doanh nghiệp hiện vận hành hơn 6.000 cửa hàng tại Việt Nam và Indonesia, trong đó Bách Hóa Xanh và Điện Máy Xanh là hai chuỗi có quy mô lớn nhất. MWG đồng thời phát triển các mô hình bán lẻ chuyên biệt như TopZone – chuỗi APR/AAR của Apple tại Việt Nam cùng hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi và giải pháp công nghệ nội bộ.