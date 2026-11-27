Cửa hàng Thế giới di động của MWG. Ảnh: MWG

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 27/11, HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) thông qua nghị quyết về việc bảo lãnh cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh đối với các hợp đồng cấp tín dụng tại 3 ngân hàng.

Hạn mức bảo lãnh bổ sung tại Ngân hàng TNHH Hong Kong và Thượng Hải (HSBC) chi nhánh Singapore tối đa 30 triệu USD; tại Citibank chi nhánh TP HCM tối đa 35 triệu USD; và tại Standard Chartered Việt Nam chi nhánh TP HCM tối đa 400 tỷ đồng.

Các khoản bảo lãnh đều có hình thức vô điều kiện, không hủy ngang và thời hạn đến hết ngày 31/12/2027. Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh được ủy quyền quyết định, ký các cam kết hỗ trợ tài chính và tài liệu liên quan để hoàn tất giao dịch với ngân hàng.

Trước đó, tháng 6/2026, HSBC Việt Nam công bố cung cấp tiện ích tín dụng thương mại ngắn hạn liên kết bền vững cho Bách Hóa Xanh, nhằm hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động, mở rộng mạng lưới và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đây là giao dịch tín dụng được HSBC công bố trước đó, độc lập với hạn mức bảo lãnh mới được MWG thông qua.

Đến ngày 21/10, HĐQT MWG tiếp tục thông qua cam kết bảo lãnh cho Bách Hóa Xanh với hạn mức tối đa 2.000 tỷ đồng. Khoản bảo lãnh có hình thức vô điều kiện, không hủy ngang và thời hạn đến hết ngày 31/12/2027.

Như vậy, trong hơn một tháng, MWG đã hai lần thông qua các cam kết bảo lãnh tín dụng cho Bách Hóa Xanh. Các hạn mức được phê duyệt không đồng nghĩa với số tiền doanh nghiệp đã vay hoặc được ngân hàng giải ngân.

Theo cập nhật tình hình kinh doanh 10 tháng năm 2026 của MWG, Bách Hóa Xanh đạt doanh thu gần 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 10, chuỗi có 4.318 cửa hàng, đóng góp khoảng 31% tổng doanh thu của MWG.

Tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư tháng 11/2026, lãnh đạo MWG cho biết Bách Hóa Xanh định hướng tăng tốc mở rộng trong giai đoạn 2027-2028, hướng tới mục tiêu doanh thu 10 tỷ USD vào năm 2030 và kế hoạch IPO.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MWG có xu hướng giảm trong nửa cuối tháng 11, từ mức 73.000 đồng/cổ phiếu phiên 13/11 xuống 67.000 đồng/cổ phiếu phiên 26/11, tương đương giảm 8,2%. Trong phiên 26/11, mã này mất 4,15%. Sang phiên 27/11, MWG đảo chiều tăng 2,69%, lên 68.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt 2,35 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 159,65 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu MWG thời gian gần đây. Ảnh: SSI