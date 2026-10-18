MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

Sáng ngày 18/10, MVK Esports giành chiến thắng trước FURIA tại chung kết nhánh thua vòng Play-In Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026). Kết quả này giúp đại diện Việt Nam tiếp tục hành trình tại giải đấu, đồng thời chính thức loại đội tuyển Brazil khỏi cuộc đua giành vé vào vòng Swiss.

Đây là lần thứ hai MVK đánh bại FURIA tại CKTG 2026. Trước đó, đội tuyển Việt Nam từng giành chiến thắng 3-0 trong trận ra quân. Sau hai lần đối đầu, MVK thắng tổng cộng sáu ván và chỉ để thua một ván trước đại diện Brazil.

MVK Esports tái đấu FURIA tại chung kết nhánh thua vòng Play-In CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports.

MVK Esports đánh bại FURIA tại chung kết nhánh thua vòng Play-In CKTG 2026

Bước vào ván đầu tiên, MVK chủ động tấn công và liên tục gây sức ép lên đối thủ. Kratos và Chika thi đấu ổn định, trong khi Gury cùng SiuLoong hỗ trợ kiểm soát các mục tiêu quan trọng. Harky sử dụng Ezreal, gây lượng sát thương lớn nhất trận, góp phần giúp MVK giành chiến thắng 1-0.

Sang ván hai, MVK tiếp tục kiểm soát thế trận và gia tăng khoảng cách về lượng vàng. Chika tạo dấu ấn với Kog'Maw theo hướng sức mạnh phép thuật, gây nhiều khó khăn cho đội hình FURIA. Đại diện Việt Nam kết thúc ván đấu sau khoảng 28 phút, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, FURIA giành lại lợi thế ở ván ba khi tập trung tấn công đường dưới. Miss Fortune liên tục ghi những điểm hạ gục quan trọng, giúp đại diện Brazil dẫn trước khoảng 5.000 vàng ở phút 30. Dù MVK nỗ lực tổ chức giao tranh, FURIA vẫn giành chiến thắng ở phút 31, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bước sang ván bốn, MVK nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát. Chika sử dụng Ryze, Harky lựa chọn Corki, trong khi Gury thi đấu nổi bật với Ngộ Không. MVK tiếp tục gia tăng sức ép, kiểm soát các mục tiêu và mở rộng cách biệt. Sau khoảng 28 phút, đại diện Việt Nam dẫn trước gần 12.000 vàng trước khi phá hủy nhà chính FURIA, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

MVK Esports giành chiến thắng 3-1 trước FURIA tại chung kết nhánh thua vòng Play-In CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports.

MVK Esports tái đấu Karmine Corp, tranh vé cuối cùng vào vòng Swiss

Chiến thắng trước FURIA giúp MVK Esports giành quyền bước vào trận đấu quyết định tranh suất cuối cùng tại vòng Swiss CKTG 2026. Đối thủ tiếp theo của đại diện Việt Nam là Karmine Corp, đội tuyển từng đánh bại MVK với tỷ số 3-0 tại chung kết nhánh thắng.

Ở lần đối đầu trước, Karmine Corp thể hiện sự vượt trội trong khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức giao tranh. Thất bại này buộc MVK phải xuống nhánh thua và tiếp tục cạnh tranh cơ hội đi tiếp với FURIA.

Sau chiến thắng 3-1 trước đại diện Brazil, MVK có thêm cơ hội đánh giá lại chiến thuật và cải thiện khả năng phối hợp giữa các vị trí. Đặc biệt, phong độ của Kratos, Gury và Chika sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc tái đấu với đội tuyển châu Âu.

Tuy nhiên, Karmine Corp vẫn là thử thách lớn đối với MVK khi từng giành chiến thắng cách biệt trong lần chạm trán gần nhất. Đại diện Việt Nam cần hạn chế sai lầm ở giai đoạn đầu trận, đồng thời duy trì khả năng kiểm soát mục tiêu và tổ chức giao tranh để cạnh tranh với đối thủ.

Trận đấu giữa MVK Esports và Karmine Corp sẽ quyết định đội tuyển cuối cùng vượt qua vòng Play-In. Nếu giành chiến thắng, MVK sẽ góp mặt tại vòng Swiss CKTG 2026, tiếp tục hành trình của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam trên đấu trường quốc tế.