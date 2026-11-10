MV mới của Tùng Dương: Góc quay mãn nhãn, tôn vinh cảnh sắc Đắk Lắk

Nhiều góc quay lãng mạn tại vùng biển Đắk Lắk trong MV mới của Tùng Dương. Ảnh: SƠN HÀ

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Ivan Trịnh, MV hiện lên như một bức tranh thủy mặc, bối cảnh chính trải dài từ ngọn hải đăng cổ kính sừng sững, những triền cỏ xanh mướt ven biển cho đến bãi cát mịn ôm lấy làn nước trong vắt. Đội ngũ sản xuất tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, bắt trọn từng khoảnh khắc tạo nên không gian tráng lệ nhưng cũng ngập tràn chất thơ.

Chuyện tình giữa chàng trai gác hải đăng (Tùng Dương) và cô gái làng chài (Chi Phạm) diễn ra đầy dịu dàng, tình cảm của cả hai lớn dần qua thời gian. Biển rộng lớn trở thành chứng nhân cho những rung động đầu đời trong trẻo và cả nỗi day dứt khi phải xa cách.

Hoàng hôn lãng mạn trên biển

Chia sẻ về MV, Tùng Dương tâm sự rằng âm nhạc đối với anh không chỉ là nơi để bùng nổ, khẳng định cái tôi hay phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, mà còn là hành trình đi tìm những góc khuất mềm mại nhất trong tâm hồn.

Nữ diễn viên Chi Phạm và Tùng Dương. Ảnh MV

Sự hòa quyện giữa hình ảnh mãn nhãn và giai điệu dịu dàng từ nhạc sĩ Hùng Quân mang đến trải nghiệm thính giác lẫn thị giác trọn vẹn. Tùng Dương chọn cách hát thủ thỉ, tự sự, gạt bỏ kỹ thuật phức tạp để hòa nhịp cùng tiếng sóng.

MV mới được xem là bước đệm cảm xúc trước khi nam ca sĩ có live-concert Bay về phía mặt trời, diễn ra tối 19-12 tại Mỹ Đình (Hà Nội) cùng các khách mời Hòa Minzy, GreyD, Phùng Khánh Linh và Nguyễn Văn Chung.