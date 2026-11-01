MV 'Không xi nhê' ra mắt khi Kosmik Live concert 2026 in Hanoi đã cháy vé

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, SpaceSpeakers phát hành MV "Không xi nhê", mở màn cho chuỗi dự án thuộc album Kosmik năm 2026. Lấy cảm hứng từ chủ đề Homecoming (Trở về nhà), MV đưa khán giả qua những địa điểm quen thuộc của Hà Nội, gợi lại hành trình 15 năm gắn bó với âm nhạc và khán giả của tập thể. Trong hành trình ấy, âm nhạc của từng cá nhân luôn có sự đồng hành của nhiều thế hệ người nghe, từ những khán giả đầu tiên đến đông đảo công chúng hôm nay.

MV "Không xi nhê" với 3 nghệ sĩ nổi tiếng Rhymastic, Binz và Soobin thực hiện.

Sự xuất hiện của "Không xi nhê" diễn ra trong thời điểm sức nóng của Kosmik Live concert 2026 in Hanoi đang được chú ý, khi toàn bộ vé chương trình nhanh chóng được bán hết. MV vì thế vừa mở đầu cho dự án album mới, vừa là lời tri ân mà nhóm gửi tới khán giả.

Tựa đề ca khúc được lấy cảm hứng từ câu cửa miệng quen thuộc trong đời sống người Việt. "Không xi nhê" mang sắc thái nhẹ nhàng, có phần hóm hỉnh và bất cần, thường được dùng để nói về những va vấp chưa đủ sức khiến con người chùn bước.

Đưa chất liệu đời thường vào âm nhạc, bộ ba Rhymastic, Binz và Soobin lựa chọn cách kể chuyện tự nhiên, thoải mái, không lên gân. Tinh thần ca khúc không phải phủ nhận hay né tránh thực tại, mà là thái độ bình tĩnh đón nhận và bước qua những điều không như ý.

Rhymastic, Binz và Soobin thực hiện MV "Không xi nhê".

Sau 15 năm hoạt động âm nhạc với nhiều thăng trầm, thông điệp ấy vừa là lời tự nhủ của các nghệ sĩ, vừa thể hiện sự đồng cảm với những người trẻ đang kiên trì trên con đường riêng.

Đồng điệu với chủ đề Homecoming của Kosmik Live concert in Hanoi, MV "Không xi nhê" lựa chọn cách thể hiện mộc mạc, sống động thay vì tập trung vào những bối cảnh sân khấu hào nhoáng.

Rhymastic, Binz và Soobin cùng vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trên phố để tiến về đích đến cuối cùng là Kosmik live concert in Hà Nội. Mạch hình ảnh được đẩy lên cao trào với sự góp mặt của Touliver, SlimV và Cường Seven trong hình ảnh một ban nhạc đường phố đầy ngẫu hứng, cá tính. Khoảnh khắc các nghệ sĩ cùng xuất hiện trong một khung hình thể hiện tinh thần gắn kết, mỗi thành viên đều có sự nghiệp độc lập, nhưng vẫn duy trì sợi dây kết nối trong những dự án chung.

MV "Không xi nhê" được quay tại Hà Nội.

SpaceSpeakers & SpaceSpeakers Label: Tiền thân là tổ chức âm nhạc SpaceSpeakers ra đời năm 2011 với 11 thành viên nòng cốt, SpaceSpeakers Label (SS Label) chính thức được thành lập vào năm 2021, đánh dấu bước chuyển mình nghệ thuật mạnh mẽ. Hiện tại, SS Label đang quản lý 15 nghệ sĩ và producer trực thuộc.

Hãng âm nhạc đóng vai trò là bệ phóng chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát hành và quảng bá âm nhạc, đặc biệt định hình và dẫn dắt thị trường đối với các rapper, ca sĩ và producer hàng đầu trong giới Hip-hop/Rap tại Việt Nam.

Soobin, Rhymastic, Binz trong MV (từ trái qua).

Mai Nhâm (thực hiện)