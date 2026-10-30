Mưu trí cất lưới tóm gọn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Với bản lĩnh thép, sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần kiên trì truy vết đến cùng, vừa qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chiến công xuất sắc, bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phương Văn Kỳ; kịp thời vô hiệu hóa khẩu súng quân dụng luôn lên nòng và sẵn sàng nhả đạn chống trả lực lượng chức năng, triệt xóa thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, trong đó đối tượng Kỳ là mắt xích quan trọng.

Lệnh truy nã đặc biệt

Theo hồ sơ tài liệu từ cơ quan Công an, vào khoảng cuối năm 2023, đầu năm 2024, Phương Văn Kỳ (SN 1983, trú tại thôn Nà Han, nay là thôn Nà Tồng, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) cùng các đối tượng Hoàng Ngọc Khánh, Hà Văn Thành và Phương Văn Thi (cùng trú tại xã Hoàng Văn Thụ) tham gia đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy. Đường dây này đã thực hiện thành công 2 lần vận chuyển với tổng số lượng lên tới 34 bánh heroin đưa đến khu vực đường mòn biên giới Việt Nam - Trung Quốc (gần các mốc 1079, 1080) để giao cho khách mua là người Trung Quốc.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phương Văn Kỳ bị Công an Lạng Sơn giăng lưới tóm gọn.

Khi đường dây tội phạm trên bị lực lượng Công an Lạng Sơn bóc gỡ, lần lượt các đồng phạm sa lưới, thấy động, Phương Văn Kỳ đã bỏ trốn lên khu vực rừng núi giáp ranh biên giới để lẩn trốn. Ngày 17/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã chính thức ra quyết định truy nã đối với Phương Văn Kỳ để phục vụ công tác điều tra, triệt phá đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có liên quan.

Quá trình lẩn trốn trong rừng sâu, bản tính manh động của Kỳ càng lộ rõ. Không chỉ nghiện ma túy nặng từ năm 2020 và sử dụng hình thức chích, Kỳ còn thủ sẵn bên mình vũ khí nóng. Về nguồn gốc khẩu súng, Kỳ khai nhận khoảng cuối năm 2024, đối tượng đã nhận giữ hộ từ một người quen tên là Vi Văn Trò, sau đó người này bị ốm và đã qua đời. Thời gian đầu, khẩu súng có 20 viên đạn. Trong suốt thời gian chui lủi trốn truy nã khu vực gần biên giới, Kỳ đã dùng hết 8 viên đạn để bắn chim và thú rừng, phần đạn còn lại và khẩu súng luôn được Kỳ giấu kè kè bên người để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Đối tượng Phương Văn Kỳ lẩn trốn giữa những lán trại bỏ hoang của người dân đi làm rẫy dựng tạm gần khu vực biên giới.

Bí bách vì đói khát và thiếu ma túy, Kỳ thường lợi dụng đêm tối mò về làng, vào các lán trại dựng tạm làm rẫy để lấy trộm gạo, rau, mắm, muối, đồ dùng hoặc ngửa tay xin tiền "đểu" những người qua lại khu vực biên giới để mua ma túy duy trì cơn nghiện. Thông qua các mối quan hệ chui lủi, Kỳ nhiều lần tiếp cận những người đưa đón khách xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để xin “đểu” tiền.

Đấu trí và mai phục đối tượng truy nã giữa đại ngàn

Chia sẻ về quá trình đấu tranh, Thượng tá Nguyễn Văn Hiền, Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của đối tượng, xác định Phương Văn Kỳ là "mầm mống" gây mất ANTT và sẵn sàng đổ máu nếu bị vây bắt, đơn vị đã chủ động báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo các lực lượng ráo riết vào cuộc. Ngày 18/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án truy xét bí số "724T" và xây dựng Kế hoạch để tập trung lực lượng đấu tranh, truy bắt Phương Văn Kỳ phục vụ điều tra triệt phá hoàn toàn đường dây ma túy xuyên quốc gia liên quan.

Đối tượng Phương Văn Kỳ được di lý về trụ sở Cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng Công an xác định Phương Văn Kỳ ẩn náu tại các khu vực rừng núi hiểm trở gần biên giới Trung Quốc thuộc xã Hoàng Văn Thụ, đối tượng này cực kỳ cảnh giác, thông thạo địa bàn và luôn thủ sẵn vũ khí nóng. Không quản ngại khó khăn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục ra Kế hoạch nhằm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ siết chặt vòng vây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén kết hợp kiên trì bám sát di biến động của đối tượng, thời điểm cất vó đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Đúng 16h ngày 4/10, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Hoàng Văn Thụ đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng Phương Văn Kỳ khi y đang mò xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy. Bị bao vây bất ngờ, đối tượng Kỳ không kịp trở tay; lực lượng Công an đã nhanh chóng tước, vô hiệu hóa khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn (trong đó có viên đã lên nòng) và con dao nhọn từ Phương Văn Kỳ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả các lực lượng phá án.

Tang vật Khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn, và con dao nhọn được Cơ quan Công an thu giữ.

Việc bắt giữ thành công Phương Văn Kỳ không chỉ chấm dứt chuỗi ngày trốn chạy của một tên tội phạm nguy hiểm mà còn tiếp tục là "chìa khóa" để lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra toàn bộ đường dây tội phạm liên quan.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ thêm các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, từ lời khai của Phương Văn Kỳ, Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Nông Văn Ba (SN1991, trú tại thôn Nà Kéo Mới, xã Hoàng Văn Thụ) và Âu Ngọc Cảnh (trú tại thôn Pò Cại, xã Hoàng Văn Thụ) đã có hành vi mua bán, cung cấp ma túy cho Kỳ. Ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố Nông Văn Ba về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiến công xuất sắc này thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm đến cùng của CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn, đồng thời là minh chứng sinh động cho tinh thần cảnh giác, sự phối hợp cung cấp thông tin quý giá từ quần chúng nhân dân, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.