Mưu trí cất lưới đường dây ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng buôn bán “cái chết trắng” liên tục thay đổi phương thức, tinh vi lồng ghép ma túy vào hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, hòng qua mặt lực lượng chức năng. Trước thực trạng đó, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt địa bàn, quyết tâm không để Thủ đô trở thành điểm trung chuyển hay tiêu thụ ma túy.

Mắt xích đầu tiên của vụ án lộ diện vào ngày 17/9/2026, khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo nghiệp vụ từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an). Nguồn tin xác định có một nhóm đối tượng nghi vấn đang móc nối đưa lượng lớn ma túy từ Lào qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh về Việt Nam.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt giữ các đối tượng.

Ngay lập tức, ban chuyên án được thành lập. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm tỏa đi các hướng, khẩn trương xác minh nhân thân, quy luật hoạt động của nhóm nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định điểm giao nhận ma túy trọng điểm nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, TP Hà Nội.

Đến ngày 19/9/2026, khi các điều kiện đã chín muồi, kế hoạch phá án được kích hoạt. Lực lượng phối hợp gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cùng Công an phường Xuân Phương đồng loạt áp sát.

Tại khu vực phường Xuân Phương, các trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1993, trú tại ấp Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) khi hắn đang nhận kiện hàng. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Cường đành tra tay vào còng số 8.

Đối tượng Phạm Tuấn Cường cùng tang vật 25kg ma túy tại cơ quan Công an

Sự việc không dừng lại ở đó, xác định Cường chỉ là một mắt xích trong đường dây lớn, các cán bộ phá án tiếp tục khai thác nhanh, mở rộng điều tra truy xét. Ngay trong ngày 19/9/2026, một tổ công tác phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đang làm nhiệm vụ tại Lào đã lên đường, lần theo dấu vết các đối tượng đầu nỏ đang lẩn trốn ở nước bạn.

Kiểm tra bất ngờ khách sạn Saysombom tại Lào, lực lượng phối hợp bắt giữ thêm 2 đối tượng: Phan Văn Triệu (sinh năm 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (sinh năm 1992), cùng quê Vĩnh Long. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá.

Đối tượng Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy cùng vật chứng thu giữ tại Lào

Sau quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý quốc tế, ngày 15/10/2026, Tổ công tác đã áp giải, dẫn độ an toàn Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy từ Lào về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng trong vụ án.

Việc triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy các loại là chiến công xuất sắc của Công an TP Hà Nội và các đơn vị phối hợp. Chiến công này không chỉ ngăn chặn kịp thời lượng ma túy cực lớn thẩm lậu vào nội địa mà còn thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, góp phần giữ vững bình yên cho Thủ đô.

Hiện vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.