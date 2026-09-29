Mưu sinh theo những căn nhà rời đi

Tại khu vực thực hiện dự án đường Vành đai 2,5, đoạn qua phường Thanh Xuân (Hà Nội), nhiều căn nhà nằm trong diện giải phóng mặt bằng đang dần được tháo dỡ. Bên ngoài, những người thu gom phế liệu tranh thủ tìm các thanh sắt, dây điện, khung nhôm còn có thể bán được.

Ông Lương Duy Đông tranh thủ nghỉ trưa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Gần một căn nhà chuẩn bị bàn giao mặt bằng, ông Lương Duy Đông, 67 tuổi, sống ở phố Hoa Bằng (phường Yên Hòa), tranh thủ nghỉ trưa, chờ chủ nhà trở về để bắt đầu chuyển đồ sang nơi ở mới. Chiếc xe ba gác đỗ gần đó, thùng xe đã được dọn trống để xếp đồ.

Ông Đông cho biết thời gian gần đây, công việc vận chuyển nhà cửa nhiều hơn khi nhiều hộ dân phải di dời để bàn giao mặt bằng. Công việc bắt đầu từ tháo dỡ, đóng gói, khuân đồ ra xe rồi vận chuyển đến nơi ở mới.

“Đồ đạc trong nhà mỗi thứ một kiểu. Có cái nặng, cồng kềnh, phải hai, ba người cùng khiêng. Quan trọng là lúc chuyển phải giữ cho đồ không bị hư hỏng”, ông Đông chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoa đang nhặt phế liệu tại căn nhà vừa tháo dỡ. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Hoa, 56 tuổi, quê Ninh Bình, đang thuê trọ cùng em gái ở phố Chính Kinh (phường Thanh Xuân), cặm cụi bên một căn nhà vừa tháo dỡ. Giữa đống gạch vụn, bà lần tìm từng thanh sắt, khung cửa, tấm tôn, dây điện.

“Những chỗ nhà dân chuẩn bị tháo dỡ, chúng tôi thường tranh thủ đến sớm. Người dân vừa thu dọn đồ xong là mình vào làm. Chậm một chút, máy móc san mặt bằng thì chẳng còn gì”, bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, nghề thu gom phế liệu khá vất vả. Một chuyến xe đầy phải đổi bằng nhiều giờ tìm kiếm, kéo từng thanh sắt khỏi đống đổ nát, phân loại rồi khuân lên xe. Những khung cửa còn dính vữa, thanh sắt dài hay tấm tôn cồng kềnh đều cần nhiều sức lực.

Công việc chuyển nhà và thu gom phế liệu đôi khi nối tiếp nhau. Đồ đạc còn sử dụng được theo chủ nhà đến nơi ở mới; những vật dụng bỏ lại được tháo dỡ, phân loại để bán phế liệu.

Từ một căn nhà cũ, có thể chuyến xe chở bàn ghế rời đi trước, rồi đến chuyến xe chở sắt vụn, khung cửa, mái tôn theo sau.

Bà Hoa ghi chép thu nhập sau một ngày lao động vất vả. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Hà Nội đang triển khai nhiều dự án giao thông, hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Cùng với những tuyến đường mới là quá trình giải phóng mặt bằng, di dời dân cư, tháo dỡ nhà cửa.

Với người dân, đó là sự thay đổi lớn sau nhiều năm gắn bó với nơi ở cũ. Còn với những lao động tự do như ông Đông, bà Hoa, mỗi căn nhà chuẩn bị tháo dỡ lại mang đến thêm một chuyến hàng, một ngày công.

Không phải ngày nào công việc cũng thuận lợi. Có hôm họ phải chờ hàng giờ mới bắt đầu được việc, có hôm đi cả buổi chỉ kiếm được một chuyến hàng nhỏ.

Giữa những khu vực đang thay đổi từng ngày, những người như ông Đông, bà Hoa vẫn lặng lẽ bám nghề, mưu sinh theo từng căn nhà rời đi.