Mút tiêu âm lốp ô tô dán sai kỹ thuật có thể gây họa?

Mút tiêu âm giúp giảm tiếng ồn nhưng khó sửa chữa

Anh Nguyễn Tiến Dũng (phường Ba Đình, Hà Nội) mới mua xe, muốn dán mút tiêu âm lốp ô tô để giảm tiếng ồn nhưng chưa rõ loại nào tốt và dán xong có thực sự hữu ích hay không?

Mút tiêu âm lốp xe giúp cải thiện tiếng ồn. Ảnh minh hoạ

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, anh Nguyễn Tiến, Giám đốc garage ô tô Đồng Tâm (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết: "Mút tiêu âm lốp ô tô là lớp vật liệu xốp, thường làm từ polyurethane, được dán vào mặt trong của lốp, chủ yếu ở khu vực phía dưới mặt lăn. Vật liệu có cấu trúc nhiều lỗ rỗng, giúp hấp thụ một phần sóng âm phát sinh bên trong khoang lốp".

Theo anh Tiến, ưu điểm của mút tiêu âm là giảm tiếng ù vọng vào cabin, cải thiện sự yên tĩnh và thoải mái khi di chuyển đường dài. Tuy nhiên, vật liệu này không thể hoàn toàn triệt tiêu toàn bộ tiếng ồn từ mặt đường, hệ thống treo hay tiếng ma sát giữa lốp và mặt đường.

Bên cạnh đó, khách hàng cần lưu ý khi dán loại mút này, việc sửa chữa lốp khi gặp sự cố sẽ phức tạp hơn.

"Khi lốp bị đinh đâm, kỹ thuật viên phải xác định vị trí thủng, xử lý phần mút che phủ khu vực cần vá và làm sạch lớp keo trước khi sửa chữa. Nếu lốp bị thủng nhiều lần ở các vị trí khác nhau, phần mút phải cắt bỏ cũng tăng lên, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu âm ban đầu", anh Tiến chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, trên thị trường có nhiều các loại mút tiêu âm, với mức giá thi công cho mỗi lốp từ 700.000 – 800.000 đồng. Làm đủ cả 4 bánh xe, chi phí phải bỏ ra lên tới gần 3 triệu đồng.

Một số khách hàng sau khi dán cho biết, tiếng ồn từ lốp giảm rõ khi chạy cao tốc, nhưng hiệu quả không đáng kể khi đi đường xấu, vô-lăng có cảm giác nặng hơn đôi chút và xe hơi nảy khi qua gờ giảm tốc.

Mút tiêu âm chuyên dụng không được tùy tiện dán lên vành mâm hoặc khu vực mép lốp, nơi có thể cản trở thao tác tháo lắp.

Dán mút tiêu âm sai kỹ thuật có thể gây mất cân bằng bánh xe

Anh Trần Ngọc Sơn, kỹ sư trưởng Ngọc Long Auto (Hà Nội) cho rằng: "Yếu tố quan trọng khi dán mút tiêu âm là sử dụng vật liệu phù hợp, làm sạch bề mặt và cố định đúng vị trí trên mặt trong của lốp.

Mút tiêu âm chuyên dụng không được tùy tiện dán lên vành mâm hoặc khu vực mép lốp, nơi có thể cản trở thao tác tháo lắp bởi lớp mút có thể bị rách khi tháo lốp.

Khi này, mút tiêu âm không chỉ mất tác dụng, vật liệu còn để lại keo bám trên bề mặt, khiến thợ phải mất thêm thời gian vệ sinh trước khi vá hoặc thay".

Cũng theo anh Sơn, rủi ro đáng lưu ý khác là mất cân bằng động do khối lượng bánh xe có thể không còn phân bố đồng đều. Khi xe chạy ở tốc độ cao, tình trạng này có thể gây rung vô-lăng, sàn xe hoặc thân xe kèm tiếng động bất thường và làm giảm hiệu quả tiêu âm

"Khi xuất hiện rung lắc bất thường sau khi dán, cần kiểm tra cả tình trạng bám dính của mút và độ cân bằng bánh xe. Không nên tiếp tục chạy tốc độ cao khi chưa xác định được nguyên nhân", anh Sơn nói.

Theo các chuyên gia, để đánh giá việc thi công có đạt yêu cầu hay không, chủ xe nên yêu cầu cơ sở lắp đặt kiểm tra vị trí dán, độ bám và sự phân bố của lớp mút. Vật liệu phải được cố định chắc chắn, không nhăn, không dồn cục, không lấn vào khu vực mép lốp.

Với lốp đã được nhà sản xuất tích hợp mút tiêu âm, người dùng nên lựa chọn cơ sở có kinh nghiệm khi vá hoặc thay lốp. Còn nếu lốp không có muốn dán thêm, cần cân nhắc giữa lợi ích giảm ồn, chi phí và những bất tiện khi sửa chữa. Không nên tự ý sử dụng vật liệu, keo dán không rõ nguồn gốc hoặc thi công tại cơ sở thiếu kinh nghiệm.