Musk tuyên bố tặng cổ phiếu SpaceX trị giá 10,5 tỷ USD cho toàn bộ trẻ em Mỹ

CEO SpaceX Elon Musk vừa đưa ra tuyên bố bất ngờ trên mạng xã hội X vào ngày 19/10, khẳng định ông sẽ tặng một cổ phiếu của tập đoàn hàng không vũ trụ này cho mỗi trẻ em tại Mỹ vào năm 2027.

"Năm tới, tôi sẽ tặng một cổ phiếu SpaceX của mình cho mọi đứa trẻ tại Mỹ. Đây sẽ là lần đầu tiên trong chuỗi nhiều đợt trao tặng tiếp theo", tỷ phú giàu nhất hành tinh viết.

Dù vậy, Musk chưa công bố chi tiết về quy trình pháp lý cũng như phương thức phân phối số cổ phiếu này tới tay trẻ vị thành niên.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ tính đến ngày 1/7/2025, xứ cờ hoa hiện có khoảng 72 triệu trẻ em dưới 18 tuổi.

CNBC tính toán, căn cứ theo mức giá đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước của mã cổ phiếu SPCX là 146,03 USD/cổ phiếu, tổng giá trị lượng cổ phiếu mà Musk dự kiến cho đi ước tính lên tới khoảng 10,5 tỷ USD.

Elon Musk khẳng định ông sẽ tặng một cổ phiếu của SpaceX cho mỗi trẻ em tại Mỹ vào năm 2027. Ảnh: Bloomberg

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hồi tháng 8, Musk hiện sở hữu trực tiếp khoảng 4,8 tỷ cổ phiếu SpaceX.

Con số này nâng lên mức 6,4 tỷ cổ phiếu khi tính gộp cả các khoản thưởng cổ phiếu chưa thanh toán và quyền chọn cổ phiếu, tương đương 48,4% quyền sở hữu lợi ích kinh tế tại doanh nghiệp.

Ý tưởng phân phối cổ phiếu trực tiếp cho cộng đồng được ông Musk đưa ra ngay sau khi phòng lab AI Anthropic công bố kế hoạch trích 5% cổ phần để thành lập quỹ phúc lợi công cộng mới.

Quỹ này dự kiến nghiên cứu và hỗ trợ giải quyết các tác động tiêu cực của AI đối với thị trường việc làm, đồng thời tỷ lệ cổ phần trích nộp có thể tăng thêm 2% mỗi khi định giá công ty tăng 50%.

Đáp lại bài đăng của Anthropic vào hôm Chủ nhật, Musk nêu quan điểm: "Tôi khuyến nghị nên trao tặng cổ phiếu trực tiếp cho công chúng", đồng thời khẳng định bản thân sẽ áp dụng chính xác phương pháp này thông qua việc phân phối cổ phiếu SpaceX.

Tuyên bố của người đứng đầu Tesla và SpaceX xuất hiện giữa thời điểm các khoản đóng góp của ông đang là tâm điểm chú ý của chính trường Mỹ.

Kể từ tháng 7 đến nay, Elon Musk đã chi hơn 276 triệu USD ủng hộ các tổ chức thuộc đảng Cộng hòa, trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn nhất trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Trong đó, ông đã rót 158 triệu USD vào siêu ủy ban Senate Leadership Fund thông qua một tổ chức liên kết tại bang Texas để ủng hộ Tổng chưởng lý Ken Paxton.

Hai khoản tài trợ liên tiếp trị giá 75 triệu USD và 83 triệu USD của ông được ghi nhận là một trong những khoản đóng góp chính trị lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Hiện đại diện SpaceX vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về cơ chế triển khai kế hoạch tặng cổ phiếu nói trên.

(Theo CNBC)