Muse làm nóng cuộc đua trợ lý AI mới tại Trung Quốc

Ứng dụng Muse đang thu hút mạnh người dùng trẻ. Ảnh: Bloomberg.

Muse đạt hơn 2,5 triệu lượt tải trong hai tuần đầu tiên ra mắt vào đầu tháng 9, dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store và Google Play tại Mỹ. Thành công này khiến thị trường chú ý hơn đến các công cụ AI có thể tự thực hiện nhiều nhiệm vụ, theo SCMP.

Khác với chatbot chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi, tác nhân AI có thể sử dụng công cụ, ghi nhớ thông tin và chủ động thực hiện nhiều bước để hoàn thành nhiệm vụ.

Meta cho biết Muse có thể hoạt động trên Internet và kết nối với các dịch vụ như email, lịch điện tử. Trợ lý này có thể hỗ trợ người dùng điền biểu mẫu, mua sắm, đặt vé du lịch, đồng thời ghi nhớ sở thích và thói quen của họ.

Theo các nhà phân tích, sự phát triển của tác nhân AI có thể khiến giá trị trong ngành dịch chuyển từ các mô hình nền tảng sang những ứng dụng có khả năng thực hiện công việc thực tế.

Trong một báo cáo gần đây, các nhà phân tích của công ty nghiên cứu đầu tư Bernstein cho rằng lợi thế cạnh tranh nằm ở khả năng hiểu ngữ cảnh. Càng nắm rõ thói quen, lịch sử tương tác và quy trình làm việc của người dùng, trợ lý AI càng hữu ích và khó bị thay thế.

Xu hướng này có thể tạo lợi thế cho Tencent Holdings và Alibaba Group Holding, hai tập đoàn sở hữu hệ sinh thái dịch vụ rộng rãi, từ nhắn tin, thanh toán, thương mại điện tử đến phần mềm văn phòng và điện toán đám mây.

Winnie Wu, người đứng đầu bộ phận chiến lược cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Bank of America, cho biết thành công của Muse khiến giới đầu tư chú ý hơn đến giá trị của những hệ sinh thái tích hợp.

“Các chatbot hiện nay không khác biệt nhiều”, bà Wu nói. “Điều quan trọng là trợ lý AI có thể thực sự làm việc thay người dùng, chứ không chỉ trả lời câu hỏi”.

Tencent, Alibaba tìm lợi thế từ hệ sinh thái

Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đang xây dựng những chiến lược riêng để cạnh tranh trong thị trường trợ lý AI.

Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Tencent và Alibaba tận dụng hệ sinh thái sẵn có để phát triển trợ lý AI. Ảnh: N.A.

Theo Bernstein, Tencent có lợi thế ở thị trường người dùng cá nhân. Công cụ WorkBuddy của hãng ghi nhận mức độ tương tác nổi bật so với một số công cụ hỗ trợ năng suất của bên thứ ba tại Trung Quốc, vượt qua những đối thủ như Trae của ByteDance và QoderWork của Alibaba.

Các nhà phân tích cho rằng Tencent có thể phát triển một sản phẩm tương tự Muse bằng cách biến WeChat thành giao diện để người dùng tương tác với trợ lý AI Xiaowei.

Bắt đầu thử nghiệm từ tháng 6, Xiaowei được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ thông qua các chương trình mini trong WeChat, thay vì chỉ trả lời câu hỏi.

Theo Bernstein, khả năng truy cập công cụ tìm kiếm, chương trình mini và dịch vụ thanh toán WeChat Pay giúp Xiaowei khai thác trọn vẹn hệ sinh thái rộng lớn của Tencent. Nền tảng này xử lý quy mô giao dịch hàng nghìn tỷ nhân dân tệ mỗi năm, mang lại nguồn dữ liệu dồi dào để phát triển các dịch vụ AI.

Việc người dùng sử dụng trợ lý thường xuyên hơn cũng có thể giúp Tencent tăng mức độ gắn bó của khách hàng với hệ sinh thái, đồng thời thu thập dữ liệu thực tế để cải thiện các mô hình AI trong tương lai.

Trong khi đó, Alibaba tập trung nhiều hơn vào khách hàng doanh nghiệp, tích hợp các công cụ AI từ QwenWork, DingTalk, Taobao và Alibaba Cloud. Tập đoàn có thể tận dụng dữ liệu và quy trình làm việc sẵn có để đưa AI vào sâu hơn trong hoạt động vận hành, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với mô hình Qwen và dịch vụ điện toán đám mây.

ByteDance cũng có thể trở thành đối thủ đáng gờm nhờ Feishu, nền tảng cộng tác trong công việc của hãng. Theo Bernstein, năng lực công nghệ và khả năng vận hành ở quy mô lớn có thể giúp ByteDance mở rộng sang phần mềm doanh nghiệp. Tuy nhiên, hãng vẫn cần chứng minh lợi thế hệ sinh thái tương đương Tencent trong lĩnh vực mạng xã hội và Alibaba trong phần mềm doanh nghiệp.

Mô hình rẻ hơn, cuộc đua quyết liệt hơn

Cuộc đua trợ lý AI diễn ra trong bối cảnh các công ty Trung Quốc liên tục tung ra mô hình mới, đồng thời tìm cách giảm chi phí vận hành và tăng khả năng tự chủ công nghệ.

Theo Nikkei Asia, 10 doanh nghiệp AI hàng đầu Trung Quốc, từ các công ty khởi nghiệp như DeepSeek đến những tập đoàn lớn như Alibaba, Tencent và Xiaomi, đã ra mắt tổng cộng 16 mô hình mới trong tháng 9. Thống kê bao gồm các mô hình được phát triển mới, kể cả công cụ tạo hình ảnh và âm thanh, nhưng không tính những phiên bản chỉnh sửa từ hệ thống có sẵn của bên thứ ba.

Các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc đang thu hút người dùng. Ảnh: Shutterstock.

Dữ liệu từ BenchLM cho thấy 8 nhà phát triển AI lớn của Trung Quốc phát hành 20 mô hình ngôn ngữ lớn trong quý III, tăng so với 17 mô hình trong quý II và chỉ 2 mô hình trong quý I.

Nhiều doanh nghiệp tập trung phát triển các mô hình nhỏ gọn hơn, ưu tiên chi phí thấp và tính linh hoạt để đáp ứng nhu cầu sử dụng AI ngày càng tăng.

Bên cạnh các mô hình nhỏ, những công ty lớn vẫn đầu tư vào hệ thống có năng lực cao hơn. Alibaba đã công bố kế hoạch phát triển phiên bản Qwen có quy mô từ 5.000 tỷ đến 10.000 tỷ tham số, lớn hơn về số lượng tham số so với phiên bản chủ lực được hãng giới thiệu hồi tháng 8.

ớn hơn về số lượng tham số so với phiên bản

Về chi phí, các mô hình mới từ DeepSeek và Xiaomi được cho là có chi phí vận hành thấp hơn 20-50 lần so với một số mô hình tiên tiến khác khi thực hiện cùng tác vụ. Khoảng cách về hiệu năng đang thu hẹp, trong khi lợi thế về giá ngày càng rõ nét.

Song song với tối ưu hóa chi phí, Trung Quốc cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng trong nước. Tháng 9, iFlytek và China Telecom giới thiệu các mô hình sử dụng chip nội địa cho cả quá trình huấn luyện lẫn suy luận. Huawei cũng tăng tốc phát triển chip AI nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Cuộc đua AI tại Trung Quốc không chỉ xoay quanh mô hình mạnh hơn, mà còn là khả năng ứng dụng hiệu quả với chi phí hợp lý. Trong cuộc đua trợ lý AI, lợi thế có thể thuộc về những doanh nghiệp kết hợp được mô hình hiệu quả, hệ sinh thái dịch vụ rộng và dữ liệu đủ phong phú để hiểu nhu cầu người dùng.