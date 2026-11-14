Mướt xanh trên những cánh đồng vụ đông

Trái ngược với sự khắc nghiệt của thời tiết, những cánh đồng vụ đông tại xứ Thanh tràn đầy sức sống với cơ cấu cây trồng đa dạng, tập trung vào các nhóm cây có giá trị kinh tế cao như ngô ngọt, ớt xuất khẩu, khoai tây và rau thực phẩm.

Theo thống kê của Sở Nông nghiêp và Môi trường, tính đến ngày 8/11, toàn tỉnh đã gieo trồng đưuọc 43.771ha cây trồng vụ đông, vượt hơn 1.770ha so với kế hoạch.

Những ngày này, ở khắp các địa phương có truyền thống sản xuất vụ đông trên địa bàn tỉnh, dễ dàng bắt gặp sắc xanh mướt mát của các loại cây trồng.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tập trung chăm sóc, mở rộng rau màu - một trong những cây trồng vụ đông chủ lực mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha.

Sự cần mẫn của người nông dân trong công đoạn chăm sóc giúp cây trồng phát triển đều và khỏe mạnh.

Không còn sản xuất theo kinh nghiệm, truyền thống, việc cơ giới hóa khâu làm đất và ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm giúp giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả canh tác.

Sự bứt phá của vụ đông không chỉ đến từ thời tiết thuận lợi mà cốt lõi nằm ở tổ chức sản xuất. Việc hình thành các HTX làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp đã giải quyết triệt để bài toán “được mùa mất giá”.

Bên cạnh đó, việc áp dụng cơ giới hóa vào khâu làm đất, hệ thống tưới tiết kiệm tự động và nhà lưới che chắn đã giúp giảm 30-40% chi phí nhân công, đồng thời nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP,GlobalGAP.

...và hình thành nên những cánh đồng liên kết vụ đông giá trị kinh tế lên đến hàng trăm triệu đồng/ha.

Những cánh đồng mướt xanh khẳng định bước tiến mạnh mẽ của tư duy làm kinh tế nông nghiệp: biến bất lợi thời tiết thành lợi thế cạnh tranh, nâng cao đời sống cho người nông dân trên chính đồng ruộng quê hương.