Mướt mắt với những vườn cam trĩu quả ở Hà Tĩnh

Những ngày này, vườn cam giòn Thượng Lộc rộng gần 3 ha của HTX Cam Thanh Hiền (xã Đồng Lộc) đang bước vào giai đoạn chuyển màu, chuẩn bị cho mùa thu hoạch kéo dài từ cuối tháng 11 đến tết Nguyên đán.

Tương tự những năm trước, năm nay, HTX tiếp tục ứng dụng các phương pháp chăm sóc theo hướng hữu cơ, giúp cây cam sinh trưởng xanh tốt, duy trì năng suất ổn định. Đáng chú ý, nhiều cây đầu dòng hơn 20 năm tuổi dự kiến cho sản lượng từ 120 - 150 kg quả/cây.

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Những cành cam trĩu quả đang dần chuyển màu, dự kiến khoác lên vườn cây sắc vàng đặc trưng khi bước vào mùa thu hoạch từ cuối tháng 11.

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Anh Phan Văn Định (thành viên HTX Cam Thanh Hiền) cho biết: “Hiện nay, cam giòn đã đạt độ ngọt nhất định, tuy nhiên, nhà vườn chưa vội thu hoạch. Để quả đạt chất lượng tốt nhất, chúng tôi dự kiến bắt đầu thu hoạch trong khoảng 2 tuần tới, với sản lượng ước đạt 40 - 45 tấn. Giá cam giòn hiện tương đối ổn định, dao động từ 65.000 - 75.000 đồng/kg tại vườn. Nhiều thương lái và khách hàng quen đã đặt hàng, dự kiến sức tiêu thụ sẽ tăng khi cam bước vào chính vụ”.

Cũng theo anh Định, bên cạnh hoạt động thu hoạch, nhà vườn sẵn sàng đón khách đến tham quan, trải nghiệm, check-in và thưởng thức cam giòn đặc trưng của vùng đất Đồng Lộc ngay tại vườn.

Cũng lựa chọn phương thức canh tác theo hướng hữu cơ, chú trọng các giống cam chất lượng, 5 ha cam của anh Đoàn Ngọc Bảo (xã Vũ Quang) năm nay tiếp tục sinh trưởng tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.

Anh Đoàn Ngọc Bảo cho biết: “Năng suất cam năm nay giảm so với mọi năm do ảnh hưởng của thời tiết, song chất lượng quả vẫn đảm bảo, giữ được hương thơm và vị ngọt đặc trưng của cam thương hiệu Vũ Quang. Giá cam trung bình dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg; riêng những dòng cam tuyển chọn, chất lượng cao có thể đạt mức 100.000 - 120.000 đồng/kg”.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Vũ Quang cho biết: “Toàn xã hiện có hơn 400 ha cam, trong đó hơn 380 ha đang cho thu hoạch. Đầu vụ năm nay, cam được tiêu thụ với giá khoảng 30.000 đồng/kg; riêng một số dòng cam sản xuất theo hướng hữu cơ có giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg. Bên cạnh tiêu thụ qua thương lái, nhiều du khách cũng tìm đến tận vườn để thu mua và thưởng thức cam, góp phần đa dạng hóa kênh tiêu thụ sản phẩm”.

Tại các xã vùng núi như: Kim Hoa, Mai Hoa,... những vườn cam với các giống cam Hà Nội, cam Xã Đoài, cam mát... đang phát triển xanh tốt, trĩu quả dưới bàn tay chăm sóc cần mẫn của người nông dân. Mùa cam chín không chỉ mang đến những thức quà đặc sản thơm ngon mà còn mở ra kỳ vọng về nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ.

Hà Tĩnh hiện có hơn 7.400 ha cam, trong đó hơn 6.500 ha đang cho thu hoạch, tập trung tại các xã: Vũ Quang, Kim Hoa, Hương Khê, Đồng Lộc… Theo đánh giá của các địa phương, năng suất cam năm nay ước đạt 7-8 tấn/ha, giá bán cao hơn từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với năm ngoái. Với những tín hiệu khả quan của thị trường, mùa cam năm nay được kỳ vọng mang lại nguồn thu tốt cho người trồng, đồng thời góp phần duy trì và nâng cao giá trị các sản phẩm cam đặc sản Hà Tĩnh trên thị trường.