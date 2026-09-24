Mướp đắng rừng mở hướng phát triển kinh tế ở Yên Trạch

HTX Nông nghiệp Tiên Phong phấn đấu có thêm 3 sản phẩm OCOP trong năm 2026.

HTX Nông nghiệp Tiên Phong đang trồng khoảng 2ha cây mướp đắng rừng, đồng thời thu mua quả mướp đắng của các hộ dân trên địa bàn với diện tích gần 2ha. Trong vườn mướp đắng rừng, HTX trồng đan xen các cây dược liệu khác, như khôi nhung, đu đủ, ba kích, sâm bố chính..., tất cả được trồng hoàn toàn theo hướng hữu cơ.

Theo chia sẻ của chị Đặng Thị Kiều, thành viên HTX, mỗi năm HTX trồng từ 2-3 lứa, mỗi lứa thu hoạch được khoảng 400kg quả mướp đắng. Trước mỗi vụ trồng, xã viên HTX tập trung cải tạo giàn, làm cỏ và sử dụng chế phẩm sinh học để xua đuổi côn trùng, sâu bọ, nhằm giúp cây sinh trưởng tốt, tạo ra những trái mướp đắng có chất lượng tốt nhất.

Trái mướp đắng sau khi thu hái sẽ được rửa sạch, lựa chọn những quả chất lượng tốt, dược tính cao để thái lát, rồi đưa vào phòng sấy khô. Sau 3-5 ngày sấy khô là đến công đoạn sao lấy hương, nghiền thành bột rồi được đóng thành trà túi lọc. Các công đoạn sản xuất đều được HTX kiểm soát chặt chẽ, theo tiêu chuẩn 5S, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Trong quá trình rửa, chúng tôi loại bỏ những quả chín, quả hỏng. Đến quá trình thái lát cũng phải chú ý độ dày mỏng của lát mướp đắng, thường thì từ 2-3mm là đạt yêu cầu. Trong quá trình sấy khô, chúng tôi cũng phải lưu ý đến nhiệt độ luôn đảm bảo ở 45 độ C và rút ẩm, để đảm bảo lát mướp đắng đủ độ khô mà vẫn giữ được dược tính. Quá trình sao lấy hương cũng rất quan trọng, đảm bảo nhiệt độ phù hợp để cho ra nguyên liệu chất lượng”, anh Nguyễn Quốc Đạt, nhân viên HTX Nông nghiệp Tiên Phong, cho biết.

Mướp đắng rừng là sản vật đặc trưng của xã Yên Trạch.

Hiện tại, HTX đang sản xuất nhiều dòng sản phẩm như trà túi lọc, cao dược liệu, các loại trà thảo dược khác. Trong đó, sản phẩm mướp đắng rừng đã được chứng nhận OCOP 3 sao. Sản phẩm của HTX đã có mặt tại nhiều đại lý, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và trên các sàn thương mại điện tử. Mỗi tháng xuất bán khoảng 2.000 sản phẩm, doanh thu năm 2026 dự kiến trên 2 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Quốc Hoàng, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tiên Phong, cho biết: Trong thời gian tới, HTX sẽ mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra các sản phẩm mới. Đặc biệt, trong năm 2026, HTX phấn đấu có thêm 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP là sản phẩm Trà lá khôi nhung, Trà mướp đắng rừng thìa canh và Trà tôm nõn. Đồng thời, HTX sẽ đẩy mạnh các kênh phân phối, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trên mọi miền đất nước.

HTX Nông nghiệp Tiên Phong hiện có 14 thành viên, với thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng. Từ một loài cây đặc trưng, người dân nơi đây đang từng ngày đưa các sản phẩm của quê hương vươn xa trên thị trường.