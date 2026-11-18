Ủy ban MTTQ xã Mường Vang trao hỗ trợ Nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Xưởng, xóm Tân Lập.

Trong công tác chăm lo cho người nghèo, việc hỗ trợ ổn định chỗ ở luôn được địa phương coi là nhiệm vụ quan trọng. Vừa qua, Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Xưởng tại xóm Tân Lập. Ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình được hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của xã.

Trong niềm xúc động ngày nhận nhà mới, ông Bùi Văn Xưởng chia sẻ, sự hỗ trợ không chỉ giúp gia đình ông có nơi ở an toàn, kiên cố để an cư lạc nghiệp, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để gia đình nỗ lực vươn lên. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, chung tay chăm lo đời sống Nhân dân.

Tiếp nối những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ xã tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, mở đầu cho Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến 18/11/2026), thu hút sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân. Ngay tại buổi lễ, Ban Vận động quỹ của xã đã tiếp nhận số tiền 354 triệu đồng đóng góp trực tiếp và đăng ký ủng hộ. Nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục đăng ký và đóng góp sau buổi lễ, góp phần gia tăng nguồn kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội địa phương.

Đồng chí Quách Khang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Việc triển khai các văn bản của cấp trên về phong trào thi đua và công tác vận động thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn xã trong năm 2026 đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ xã đến cơ sở quan tâm; nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn. Vì vậy, việc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững của xã.

Việc quản lý, sử dụng quỹ luôn đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng. Trong đợt Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hộ nghèo được thăm hỏi, tặng quà từ nguồn quỹ này. Đồng thời, xã triển khai kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn, giúp người dân yên tâm lao động và củng cố niềm tin vào các chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước...

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc vận động tới cán bộ công chức, người lao động và Nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng “Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, tích cực ủng hộ người nghèo vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục phối hợp rà soát các hộ nghèo, xem xét hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển kinh tế cho hộ nghèo, gia đình có công, gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn. Từ đó nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời trao phương tiện sinh kế, giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ khám chữa bệnh và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó...