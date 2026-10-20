Mường Tùng ra mắt mô hình tuần tra đêm, giữ vững an ninh trật tự

Đại biểu dự ra mắt mô hình “Tuần tra đêm – Giữ vững an ninh, trật tự” xã Mường Tùng.

Theo kế hoạch, mô hình được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT tại cơ sở và thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn cấp xã phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các tổ công tác phụ trách địa bàn, lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở trên địa bàn ký cam kết thực hiện tốt công tác tuần tra đêm.

Đại diện các đơn vị ký cam kết thực hiện tốt công tác mô hình “Tuần tra đêm – Giữ vững an ninh, trật tự”.

Đại diện phòng PC02, Công an tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm và tích cực tham gia tuần tra, giữ gìn ANTT.