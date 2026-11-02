Mường Toong 1 rộn ràng Ngày hội văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết

Ngày hội là dịp để bà con nhân dân bản Mường Toong 1 tăng cường gắn kết, vun đắp tình đoàn kết

Ngày hội là dịp để cán bộ, nhân dân các dân tộc bản Mường Toong 1 cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.

Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, phát huy tinh thần đồng thuận trong xây dựng cộng đồng.

Người dân bản Mường Toong 1 ký cam kết thi đua, chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Trong khuôn khổ Ngày hội, bản Mường Toong 1 tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, ẩm thực và sản vật địa phương.

Điểm nhấn là Bữa cơm đại đoàn kết, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Biểu dương, khen thưởng các gia đình có thành tích trong phong trào thi đua

Dịp này, địa phương biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu; thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bản Mường Toong 1.

Cùng với đó, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng công trình dân sinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Các hoạt động góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân

Thông qua Ngày hội, bản Mường Toong 1 tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân.

Đây cũng là động lực để người dân bản Mường Toong 1 chung sức gìn giữ bản sắc văn hóa, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Mường Toong ngày càng phát triển.