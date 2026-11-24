Một góc xã Mường Sại

Đảng bộ xã Mường Sại hiện có 27 tổ chức đảng, gồm 3 đảng bộ trực thuộc và 24 chi bộ, với hơn 800 đảng viên. Sau khi sáp nhập 2 Đảng bộ xã Nặm Ét và Mường Sại cũ, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị được quan tâm, từng bước nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Duy Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Sại, cho biết: Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã tập trung quán triệt Nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá gồm: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với thương hiệu OCOP và mã số vùng trồng; đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, gắn kết quả thực hiện với vai trò của từng tổ chức, cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ xã Mường Sại tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ

Thực hiện khâu đột phá và các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, Đảng ủy xã chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền bà con phát huy thế mạnh về trồng cây ăn quả trên đất dốc, duy trì các loại cây trồng trên nương, chăn nuôi gia súc và tận dụng lợi thế mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La để phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng bền vững. Hàng năm, xã duy trì hơn 2.400 ha cây trồng trên nương, trồng và chăm sóc hơn 330 ha cây ăn quả. Trong đó, cam, bưởi là những cây trồng có tiềm năng phát triển, từng bước hình thành sản phẩm hàng hóa. Sản phẩm cam Nặm Ét đã được công nhận OCOP 3 sao, xã đang hoàn thiện thủ tục cấp mã số vùng, đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ.

Chăn nuôi và thủy sản cũng đang được xã khuyến khích phát triển với tổng đàn gia súc trên 9.000 con, gần 30.000 con gia cầm; gần 20 ha mặt nước nuôi thủy sản với 585 lồng cá. Trên địa bàn hiện có 8 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, khai thác tiềm năng kinh tế địa phương. Nhờ đó, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn 6,42%, giảm 0,44% so với năm 2025.

Ông Quàng Văn Pánh, Bí thư Chi bộ bản Nặm Ét, thông tin: Chi bộ hiện có 43 đảng viên, duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Bản hiện có hơn 400 ha cây trồng trên nương, trong đó có hơn 4 ha cam, bưởi được chăm sóc theo hướng hữu cơ. Đời sống người dân ngày càng ổn định, toàn bản hiện chỉ còn 5/187 hộ là hộ nghèo.

Mô hình trồng cam tại xã Mường Sại. Ảnh PV

Xác định hoàn thiện hạ tầng là nhiệm vụ thiết yếu tạo động lực cho sự phát triển, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã rà soát, xây dựng kế hoạch, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường lớp học. Đến nay, 100% đường liên xã, trên 90% đường liên bản, 100% tuyến đường nội bản được cứng hóa. Giai đoạn 2026-2030, xã tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp 11 tuyến đường giao thông nội bản, liên bản, đường vào các khu sản xuất, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa cho bà con.

Song song với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động thường xuyên được học tập, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn. Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được tăng cường triển khai với những giải pháp sát thực tiễn. Toàn xã có 12 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 80 thành viên, trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng VNeID và các tiện ích số thiết yếu. 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, số hóa.

Với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Mường Sại luôn duy trì nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đến từng chi bộ và đảng viên; 100% bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm. Công tác phát triển đảng được chú trọng, trong đó, ưu tiên phát triển đảng viên trẻ, người dân tộc thiểu số, lực lượng dự bị động viên, nhằm không ngừng bổ sung lực lượng đảng viên chất lượng cho các tổ chức đảng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 28 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Những kết quả bước đầu đã và đang tạo nền tảng vững chắc để Mường Sại hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 49 triệu đồng/người/năm, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới… Với những giải pháp sát thực tiễn cùng quyết tâm cao, tin tưởng rằng, Đảng bộ xã Mường Sại sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vượt khó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.