Mường Nhé trao truyền bản sắc văn hóa Thái qua những lớp học cộng đồng

Các học viên thực hành (Ảnh Khoàng Chuyên).

Giữ những làn điệu truyền thống qua thực hành

Giữa nhịp sống đổi thay ở xã vùng cao biên giới Mường Nhé (Điện Biên), những làn điệu dân ca, điệu múa và âm nhạc truyền thống của đồng bào Thái vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Để tiếp tục phát huy những giá trị ấy, vừa qua, xã Mường Nhé tổ chức lớp truyền dạy, hướng dẫn thực hành dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Thái năm 2026.

Lớp học thu hút 33 học viên, với sự hướng dẫn của những người am hiểu văn hóa truyền thống. Hoạt động không chỉ giúp người dân rèn luyện kỹ năng thực hành mà còn khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc ngay tại cộng đồng.

Đối với đồng bào Thái, dân ca, dân vũ và dân nhạc không đơn thuần là hình thức sinh hoạt văn nghệ. Mỗi làn điệu, điệu múa đều gắn với đời sống tinh thần, tình yêu quê hương và sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng.

Lớp truyền dạy được tổ chức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Người học không chỉ tiếp cận cách hát, cách múa mà còn tìm hiểu ý nghĩa, hoàn cảnh thực hành và giá trị văn hóa của từng nội dung.

Ông Phan Văn Uyên - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Nhé phát biểu tại lớp truyền dạy (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Lường Văn Sinh, đại diện những người trực tiếp truyền dạy, cho rằng trách nhiệm của người hướng dẫn không dừng lại ở việc truyền đạt kỹ năng biểu diễn mà còn giúp học viên hiểu những giá trị văn hóa ẩn chứa trong từng làn điệu, điệu múa.

Theo ông Sinh, những người truyền dạy sẽ cố gắng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy, đồng thời giải thích ý nghĩa của từng nội dung, giúp học viên hiểu đúng và thực hành phù hợp với bản sắc truyền thống dân tộc Thái.

Việc kết hợp lý thuyết với thực hành tạo điều kiện để học viên chủ động luyện tập, trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao khả năng thể hiện các loại hình văn hóa truyền thống.

Điểm đáng chú ý là lớp học không chỉ hướng đến việc giúp người tham gia nắm bắt kỹ năng cơ bản mà còn đặt mục tiêu hình thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Ông Lường Văn Sinh mong muốn sau khóa học, các học viên sẽ trở thành những hạt nhân tích cực trong phong trào văn hóa, văn nghệ tại bản, tổ dân cư; tiếp tục thực hành, hướng dẫn và chia sẻ những kiến thức đã học với gia đình, cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Từ những người trực tiếp nắm giữ tri thức truyền thống đến những học viên đang tiếp nhận, lớp truyền dạy góp phần kết nối các thế hệ, tạo điều kiện để những giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành trong đời sống.

Những người trực tiếp nắm giữ tri thức truyền thống đang trao truyền kiến thức cho các học viên với mục tiêu để những giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành trong đời sống (Ảnh: Khoàng Chuyên).

Để mỗi học viên trở thành một hạt nhân văn hóa

Không chỉ mang ý nghĩa truyền dạy kỹ năng, lớp học còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Mường Nhé đối với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Thông qua hoạt động này, người dân có thêm điều kiện tiếp cận tri thức văn hóa truyền thống, giao lưu, học hỏi và nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng.

Đại diện 33 học viên, bà Quàng Thị Hường bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc tổ chức lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Thái.

Theo bà Hường, đây là cơ hội quý để học viên gặp gỡ, học hỏi, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành từ những người am hiểu văn hóa dân tộc.

Trong quá trình học, các học viên đã tham gia đầy đủ những buổi học, nghiêm túc tiếp thu hướng dẫn, tích cực luyện tập và chủ động trao đổi kinh nghiệm.

Bà Quàng Thị Hường cho biết, việc học tập, thực hành và gìn giữ dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm đối với các thế hệ đi trước và mai sau.

Sau khi kết thúc lớp học, các học viên mong muốn vận dụng kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu vào hoạt động văn hóa, văn nghệ tại bản, tổ dân cư, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thái.

Ý nghĩa của lớp truyền dạy không chỉ nằm ở số lượng người tham gia mà còn ở khả năng lan tỏa những kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống cộng đồng.

Khi mỗi học viên chủ động tham gia hoạt động văn hóa tại địa phương, hướng dẫn người thân và khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu truyền thống, những giá trị được trao truyền sẽ có thêm điều kiện tồn tại và phát triển.

Thực hành đàn tính (Anh: Khoàng Chuyên).

Đối với xã Mường Nhé, hoạt động truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc là hình thức tuyên truyền, giáo dục văn hóa thiết thực, lấy người dân làm chủ thể trong quá trình bảo tồn và phát huy bản sắc.

Thay vì chỉ giới thiệu giá trị văn hóa qua tài liệu, việc tổ chức lớp học tạo cơ hội để người dân trực tiếp thực hành, tiếp nhận tri thức từ những người có kinh nghiệm. Đây cũng là cách phát huy vai trò cộng đồng, gắn bảo tồn văn hóa với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Để hoạt động truyền dạy mang lại hiệu quả lâu dài, việc duy trì thực hành sau khóa học có ý nghĩa quan trọng. Những kiến thức, kỹ năng được tiếp nhận cần tiếp tục được vận dụng trong sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa và phong trào văn nghệ tại cơ sở.

Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, tâm huyết của người truyền dạy và tinh thần chủ động của học viên, lớp học được kỳ vọng tạo thêm những hạt nhân gìn giữ văn hóa tại cộng đồng.

Từ những lớp học ấy, mỗi người tham gia không chỉ tiếp nhận một làn điệu hay điệu múa mà còn góp phần nối dài mạch nguồn văn hóa của cha ông, để những giá trị truyền thống của đồng bào Thái tiếp tục được trao truyền và lan tỏa trong đời sống hôm nay.