Mường Nhé trao tặng Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên

Đảng ủy xã Mường Nhé công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Trong đợt này, xã Mường Nhé có 9 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Gồm 7 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng.

Chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Tạ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé khẳng định, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của mỗi đảng viên trong quá trình công tác, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây cũng là niềm vui của gia đình, chi bộ và Đảng bộ xã.

Đồng chí mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời góp phần giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Tạ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên Toàn Phu Sè, Chi bộ bản Mường Nhé bày tỏ xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Theo đồng chí, Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của mỗi đảng viên, mà còn nhắc nhở mỗi người tiếp tục giữ gìn phẩm chất, phát huy vai trò nêu gương trong công tác và đời sống, đóng góp vào sự phát triển của địa phương

Từ kinh nghiệm công tác, uy tín trong cộng đồng và sự am hiểu địa bàn, các đảng viên tiếp tục tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đoàn kết các dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.