Mường Nhé tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam

Đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Mường Nhé.

Tham dự ngày hội, đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tìm hiểu ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Hiện nay, 3 tổ dân cư có 779 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu. Thời gian qua, nhân dân các tổ dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự. Cả 3 tổ dân cư đều đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

UBND xã Mường Nhé tặng Giấy khen 5 hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm phát biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân 3 tổ dân cư đạt được. Đđề nghị địa phương tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững; xây dựng môi trường văn hóa, không gian dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà nhân dân 3 tổ dân cư.

Sau phần lễ là chương trình văn nghệ với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà nhân dân 3 tổ dân cư.

Điểm nhấn của ngày hội là các gian hàng giới thiệu không gian văn hóa tiêu biểu của dân tộc Hà Nhì, Mông, Thái, Sán Chỉ... giới thiệu những nét đặc trưng về trang phục, sản phẩm văn hóa, đời sống sinh hoạt và bản sắc truyền thống của đồng bào. Qua đó, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, giúp người dân và du khách hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Mường Nhé.

Đông đảo nhân dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Mường Nhé.

Nhân dịp này, xã Mường Nhé biểu dương, khen thưởng 5 hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa; phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND xã Mường Nhé có các phần quà tặng nhân dân 3 tổ dân cư.

Đại biểu tham quan không gian văn hóa dân tộc Sán Chỉ.

Một số tiết mục văn nghệ tại ngày hội.