Mường Nhé cụ thể hóa nghị quyết phát triển cây công nghiệp

Người dân bản Huổi Cọ, xã Mường Nhé chủ động đầu tư trồng cà phê.

Năm 2025, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, gia đình anh Hờ A Lử, bản Huổi Cọ đã chủ động mua giống cà phê về trồng trên diện tích hơn 1ha. Được cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, gia đình anh áp dụng đúng quy trình nên vườn cây sinh trưởng tốt. Anh Hờ A Lử chia sẻ: Hiện nay cây cà phê đang phát triển tốt. Gia đình tôi kỳ vọng những năm tới cà phê tiếp tục được giá ổn định, mang lại nguồn thu nhập lâu dài cho người dân vùng cao chúng tôi.

Bên cạnh những hộ tham gia dự án được Nhà nước hỗ trợ cây giống, vật tư, nhiều gia đình đã tự tìm mua giống, đầu tư trồng cà phê, mắc ca trên diện tích đất của mình. Theo ông Chang A Chư, Trưởng bản Huổi Cọ, hiện nay bản có hơn 20ha cà phê xen mắc ca; trong đó, khoảng 10ha cà phê trồng thuần do người dân tự bỏ vốn đầu tư. Việc người dân chủ động đầu tư mở rộng diện tích cho thấy sự hưởng ứng đối với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương.

Chi bộ bản Mường Nhé, xã Mường Nhé triển khai chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến đảng viên và người dân trong bản.

Tại bản Mường Nhé, việc triển khai chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng được chi bộ xác định là nhiệm vụ cần sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Chi bộ tổ chức họp, phổ biến chủ trương đến đảng viên, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng thực hiện. Mỗi đảng viên đi đầu trong việc lựa chọn diện tích, đầu tư cây giống, chăm sóc vườn cây, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhờ đó, năm 2026, bản Mường Nhé đã trồng mới hơn 10ha cà phê, toàn bộ diện tích do người dân tự bỏ vốn đầu tư.

Ông Lò Văn Sơn, Bí thư Chi bộ bản Mường Nhé cho biết: Chi bộ phát động phong trào tự trồng cà phê, mắc ca trong cán bộ, đảng viên; mỗi đảng viên phải tiên phong, gương mẫu đi đầu. Khi cán bộ, đảng viên làm trước, người dân đã tin tưởng làm theo. Qua đó, phong trào trồng cây công nghiệp từng bước lan tỏa trong Nhân dân.

Một số diện tích cà phê người dân tự trồng năm 2025 đã cho quả bói.

Những chuyển biến tại Huổi Cọ, Mường Nhé là minh chứng cho quá trình cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp của xã; trọng tâm là Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phát triển cây công nghiệp chủ lực giai đoạn 2025 - 2030. Nghị quyết xác định phát triển các loại cây mắc ca, cà phê, cao su, quế, dổi, mía phù hợp với điều kiện tự nhiên, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân.

Mục tiêu đến năm 2030, toàn xã hình thành vùng sản xuất cây công nghiệp chủ lực với tổng diện tích khoảng 4.950ha. Trong đó, mắc ca 1.500ha, cà phê 1.000ha, duy trì 500ha cao su, phát triển 1.000ha quế và 300ha mía. Nghị quyết đặt mục tiêu 60% số bản có vùng sản xuất hàng hóa tập trung từ 200ha trở lên; tạo việc làm cho khoảng 2.000 - 3.000 lao động địa phương và hình thành vùng nguyên liệu đủ điều kiện thu hút đầu tư cơ sở chế biến.

Để đưa nghị quyết vào thực tiễn, cấp ủy, chính quyền xã tập trung tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, định hướng phát triển cây công nghiệp đến các chi bộ, bản và nhân dân. UBND xã cụ thể hóa nhiệm vụ bằng kế hoạch triển khai, phân công bộ phận chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật, rà soát diện tích đất, vận động người dân lựa chọn cây trồng phù hợp. Các chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép để hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; đồng thời khuyến khích các hộ dân chủ động đầu tư, mở rộng diện tích bằng nguồn lực của gia đình.

Người dân xã Mường Nhé chăm sóc cây cà phê mới trồng mùa vụ năm 2026.

Năm 2026 xã Mường Nhé đã trồng mới 726,66ha cà phê và mắc ca, đạt 121,11% kế hoạch giao. Trong đó, diện tích cà phê trồng mới 414,33ha, mắc ca 312,33ha. Thông qua 9 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, địa phương đã triển khai trên diện tích 624,66ha; gồm 312,33ha cà phê và 312,33ha mắc ca. Ngoài diện tích được hỗ trợ, người dân tự ươm, mua giống trồng thêm 102ha cà phê. Một số loại cây công nghiệp hiện có tiếp tục được duy trì. Toàn xã có 529,97ha cao su đang khai thác, sản lượng mủ bình quân đạt 2 tấn/ha, mang lại thu nhập từ 45 - 50 triệu đồng/ha/năm.

Ông Tạ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, quy hoạch vùng trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu; tăng cường hướng dẫn người dân áp dụng quy trình kỹ thuật, sử dụng giống bảo đảm chất lượng. Cùng với mở rộng diện tích, địa phương chú trọng xây dựng liên kết giữa hộ trồng cây, hợp tác xã và doanh nghiệp; từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo UBND xã Mường Nhé kiểm tra diện tích cà phê trên địa bàn.

Để việc chuyển đổi cây trồng, đưa cây công nghiệp thực sự trở thành sinh kế bền vững, điều quan trọng là địa phương đồng hành với người dân trong chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Khi cấp ủy, chính quyền quyết liệt tổ chức thực hiện, người dân chủ động thay đổi cách làm, mục tiêu phát triển vùng cây công nghiệp chủ lực của Mường Nhé sẽ sớm hiện thực hóa.