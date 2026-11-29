Người lao động thu hái cây dược liệu tại Trung tâm Bảo tồn và phát triển dược liệu Mường Lống.

Khai thác tiềm năng cây dược liệu

Với lợi thế khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp, xã Mường Lống (Nghệ An) có nhiều điều kiện phát triển các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế. Đây không chỉ là hướng đi nhằm khai thác tiềm năng tự nhiên mà còn góp phần tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào Mông.

Tại Trung tâm Bảo tồn và phát triển dược liệu Mường Lống, trên diện tích quy hoạch khoảng 136ha, các khu vực bảo tồn, nghiên cứu, nhân giống và sản xuất đang từng bước được hình thành. Đến nay, trung tâm đã nhân giống thành công khoảng 40 loài cây thuốc quý bản địa và các loại dược liệu.

Cùng với nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cây thuốc, trung tâm còn góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động và gần 20 lao động thời vụ, với mức tiền công khoảng 260.000 đồng/người/ngày.

Đáng chú ý, bình quân mỗi năm, doanh nghiệp thu mua gần 5 tấn nguyên liệu thảo dược do người dân thu hái và sản xuất. Hoạt động này vừa tạo thêm nguồn thu cho các hộ dân, vừa khuyến khích người dân quan tâm khai thác, phát triển những loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Để nâng cao giá trị kinh tế từ nguồn tài nguyên bản địa, Mường Lống đang hướng đến kết nối các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ, đồng thời xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, mô hình “Làng Hạnh phúc Mường Lống” tại bản Mường Lống 1 được định hướng kết hợp phát triển vùng dược liệu, bảo tồn văn hóa truyền thống và cải thiện chất lượng đời sống người dân.

Chị Lầu Y Xồng, trú bản Mường Lống 2, xã Mường Lống chăm sóc đàn gà đen của gia đình.

Phát triển vật nuôi đặc trưng bản địa

Không chỉ có tiềm năng về cây dược liệu, điều kiện địa hình, khí hậu và tập quán sản xuất cũng tạo lợi thế để Mường Lống phát triển các giống vật nuôi bản địa. Trong đó, gà đen H’Mông được xem là một trong những đối tượng chăn nuôi phù hợp, có khả năng mang lại giá trị kinh tế cho người dân.

Nhận thấy lợi thế này, hai năm trước, chị Lầu Y Xồng trú bản Mường Lống 2 đã mạnh dạn vay ngân hàng khoảng 50 triệu đồng để mua con giống và đầu tư xây dựng chuồng trại. Khởi đầu với 200 con gà, nhờ chịu khó chăm sóc, tận dụng điều kiện tự nhiên và tích lũy kinh nghiệm, gia đình chị đã có một lứa nuôi đạt kết quả khả quan. Tổng doanh thu đạt khoảng 70 triệu đồng, sau khi trừ 20 triệu đồng chi phí, gia đình thu về khoảng 50 triệu đồng.

Từ kết quả ban đầu, năm 2025, chị Xồng tiếp tục mở rộng quy mô lên khoảng 300 con. Tuy nhiên, dịch bệnh bất ngờ xảy ra khiến phần lớn đàn gà bị chết, gây thiệt hại đáng kể.

Dù gặp khó khăn, chị Xồng vẫn không từ bỏ hướng phát triển kinh tế này. Theo chị, gà đen H’Mông có nhiều lợi thế bởi thích nghi với điều kiện chăn thả trên núi, đồi. Đặc biệt, sản phẩm có giá trị và khả năng tiêu thụ, nhất là trong bối cảnh du lịch cộng đồng tại Mường Lống đang từng bước phát triển.

Nhằm giúp gia đình khôi phục sản xuất, chính quyền xã Mường Lống đã hỗ trợ 180 con giống, tạo điều kiện để chị tiếp tục duy trì và phát triển mô hình chăn nuôi.

Từ thực tế sản xuất, chị Xồng cho biết, gà đen nuôi theo phương thức thả tự nhiên thường mất 7-8 tháng mới có thể xuất bán. Do đó, người nuôi cần chuẩn bị nguồn vốn đủ duy trì trong thời gian dài, kiên trì chăm sóc và đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngoài nguồn giống, việc trang bị kiến thức kỹ thuật và tìm kiếm đầu ra ổn định cũng là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, tính bền vững của mô hình.

Xã Mường Lống là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Hướng đến phát triển kinh tế gắn với bản sắc địa phương

Xác định phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực là một trong những giải pháp nâng cao đời sống người dân, xã Mường Lống đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND xã Mường Lống Phạm Văn Hòa cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, địa phương đã hỗ trợ giống gà đen H’Mông cho 29 hộ, giống bê cho 30 hộ và giống sa nhân tím cho 80 hộ. Các chương trình hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từng bước nâng cao thu nhập.

Trong giai đoạn 2025-2030, xã dự kiến bố trí hơn 35 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào Mông phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng, tập trung vào giống, vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi và những điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất.

Theo ông Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống, cùng với phát triển vùng dược liệu, địa phương dự kiến quy hoạch các khu sản xuất, chăn nuôi sạch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa người Mông. Các mô hình Homestay, dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm đời sống bản địa sẽ được kết nối với hoạt động du lịch cộng đồng.

Định hướng này mở ra cơ hội kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với khai thác tiềm năng du lịch, đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương trở thành nguồn lực phát triển kinh tế. Qua đó, từng bước đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống đồng bào Mông trên vùng cao xứ Nghệ.