Mường Lò rực sáng đêm hội, lan tỏa giá trị Xòe Thái

Dự lễ khai mạc có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ngoại giao; lãnh đạo tỉnh Lào Cai do ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đầu; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Tuyên Quang cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo Nhân dân, du khách.

Các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Hải)

Lễ hội do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV5, nền tảng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.

Sự kiên còn có sự tham dự của hàng vạn nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Được tổ chức thường niên vào mùa thu, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò là dịp để quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người địa phương. Qua từng mùa lễ hội, những giá trị truyền thống được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách, mở ra cơ hội phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản và tạo sinh kế cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh giá trị đặc sắc của văn hóa Mường Lò, nơi những vòng xòe từ lâu đã trở thành biểu tượng của tình người, sự gắn kết cộng đồng và bản sắc dân tộc Thái. Lễ hội không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa trong đời sống đương đại.

Chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp kết nối các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, qua đó tôn vinh những nghệ nhân và đề cao vai trò của cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền di sản.

Từ giá trị của Xòe Thái, Lào Cai xác định bảo tồn văn hóa phải gắn với đời sống cộng đồng và yêu cầu phát triển bền vững. Di sản không chỉ hiện diện trong các lễ hội, chương trình biểu diễn mà cần được duy trì trong sinh hoạt thường ngày, tiếp tục trao truyền qua các thế hệ. Người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ văn hóa, vừa là những người trực tiếp thụ hưởng giá trị mà di sản mang lại.

Màn đại xòe với sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân và diễn viên tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc. Ảnh: P.V.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, cùng màn đại xòe với sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân và diễn viên tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc. Chương trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ truyện thơ dân gian “Xống chụ xon xao” (Tiễn dặn người yêu) và sợi dây tình Xải Panh.

Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xướng dân gian và nghệ thuật trình diễn, chương trình tái hiện những nét đặc sắc trong phong tục, đời sống tinh thần của đồng bào Thái, đồng thời truyền tải thông điệp về tình yêu, sự thủy chung và sức mạnh gắn kết cộng đồng.

Màn pháo hoa rực rỡ khép lại chương trình nghệ thuật, trên 2.000 nghệ nhân, diễn viên cùng các đại biểu, Nhân dân và du khách hòa mình vào vòng xòe đại đoàn kết.

Bản sắc văn hóa Thái được lưu giữ qua lời khắp, sắc khăn piêu, hoa văn thổ cẩm, phong tục và sinh hoạt bản làng. Trong đó, nghệ thuật Xòe Thái với những động tác uyển chuyển, nhịp điệu hài hòa đã trở thành nét văn hóa tiêu biểu, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu và nhân dân hoà chung vòng xoè (Ảnh: Nguyễn Hải).

Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, Xòe Thái còn là không gian để mọi người gặp gỡ, giao lưu và hòa mình vào đời sống văn hóa cộng đồng. Mỗi bàn tay nối dài vòng xòe là một nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, bản làng với muôn phương, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Những bàn tay nối liền, những bước chân nhịp nhàng tạo nên hình ảnh sinh động về tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các cộng đồng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khép lại chương trình nghệ thuật, trên 2.000 nghệ nhân, diễn viên cùng các đại biểu, nhân dân và du khách hòa mình vào vòng xòe đại đoàn kết. Những bàn tay nối liền, những bước chân nhịp nhàng tạo nên hình ảnh sinh động về tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các cộng đồng.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Mường Lò, khép lại lễ khai mạc trong niềm hân hoan, để lại dư âm về sức sống của di sản Xòe Thái và sức hấp dẫn của văn hóa vùng Tây Bắc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: