Mường Lò rực rỡ đêm hội 'Xòe Thái - Trọn một vòng yêu': Nối dài nhịp cầu di sản giữa lòng Tây Bắc

Khai mạc Lễ hội Mường Lò năm 2026

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã chính thức diễn ra với chủ đề “Xòe Thái – Trọn một vòng yêu”. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị di sản Nghệ thuật Xòe Thái, lan tỏa bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc, đồng thời quảng bá mạnh mẽ tiềm năng du lịch địa phương.

​Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương. Sự kiện cũng đón tiếp nhiều vị khách quốc tế, đại diện các cơ quan ngoại giao, hiệp hội du lịch, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

​Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc tròn 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp tôn vinh các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản, qua đó khơi dậy niềm tự hào, nâng cao trách nhiệm gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi Lễ Khai mạc.

​Điểm nhấn rực rỡ của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Xòe Thái – Trọn một vòng yêu” cùng màn đại xòe quy mô, quy tụ hơn 2.000 nghệ nhân và diễn viên. Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và những vòng xòe kết nối cộng đồng, chương trình đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa dân tộc Thái, thể hiện tinh thần đoàn kết cùng sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đương đại.

​Từ những vòng xòe thắm đượm tình người, đậm đà bản sắc dân tộc Thái, Mường Lò đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên hành trình khám phá Tây Bắc. Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, vùng đất này còn níu chân du khách bởi chiều sâu văn hóa và sự mến khách, thân thiện của người dân. Được tổ chức thường niên, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.

​Tỉnh Lào Cai xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững; người dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Trên cơ sở đó, công tác bảo tồn di sản luôn được gắn liền với phát triển du lịch, quan tâm sâu sắc đến đội ngũ nghệ nhân, đẩy mạnh việc truyền dạy cho thế hệ trẻ và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

​Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch phong phú cũng được tổ chức như hội chợ, không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP và trải nghiệm không gian bản làng. Các hoạt động này tạo cơ hội cho du khách khám phá sâu sắc đời sống văn hóa địa phương, tiếp cận các sản phẩm truyền thống, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh Mường Lò, Nghĩa Lộ và Lào Cai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

​Thông qua lễ hội, những giá trị văn hóa đặc sắc của Mường Lò tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, khuyến khích sự trao truyền di sản giữa các thế hệ và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững. Qua đó, những vòng xòe không chỉ là biểu tượng của bản sắc văn hóa dân tộc Thái, mà còn là nhịp cầu kết nối con người, đưa hình ảnh đất và người Mường Lò đến gần hơn với du khách./.