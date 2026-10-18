Mường Lò - hội tụ sắc màu Tây Bắc

Đến Mường Lò dịp này, du khách có dịp khám phá sắc màu văn hóa của các dân tộc Thái, Mường, Mông, Khơ Mú… Nét riêng của mỗi dân tộc thể hiện qua trang phục truyền thống: áo cóm, khăn piêu thêu hoa văn tinh xảo của thiếu nữ Thái; trang phục thổ cẩm rực rỡ của đồng bào Mông; trang phục mộc mạc mà duyên dáng của người Mường, người Khơ Mú.

Hòa cùng sắc màu trang phục là âm thanh của các nhạc cụ truyền thống. Tiếng khèn Mông da diết hòa cùng tiếng cồng, chiêng của đồng bào Khơ Mú, tạo không gian âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

Nét đẹp trang phục của đồng bào các dân tộc.

Mang đến ngày hội nhạc cụ truyền thống gắn bó với đời sống tinh thần và sinh hoạt cộng đồng, phụ nữ Khơ Mú tự hào giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình với du khách gần xa.

Chị Vi Thị Lương, thôn Sơn Lương, phường Nghĩa Lộ chia sẻ: Được mang những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khơ Mú đến ngày hội lớn của quê hương là niềm tự hào đối với bà con. Chúng tôi mong muốn du khách hiểu thêm, yêu thêm nét mộc mạc, chân tình của người Khơ Mú.

Giữa không khí rộn ràng của ngày hội, âm thanh từ những nhạc cụ bằng tre, nứa gợi nhắc nguồn cội, thể hiện sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống và sự gắn bó của đồng bào với quê hương, bản làng.

Nhạc cụ độc đáo của dân tộc Khơ Mú.

Ngày hội còn là nơi hội tụ nét đẹp truyền thống của đồng bào Mông, Thái, Tày, Cao Lan và nhiều dân tộc khác. Sự giao hòa giữa các sắc màu văn hóa làm nên sức hấp dẫn của ngày hội, tạo không gian gặp gỡ, sẻ chia, tôn vinh bản sắc và lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp.

Cầm trên tay cây sáo trúc với giai điệu của đồng bào dân tộc Mông, em Hảng A Vang, xã Mù Cang Chải tâm sự: “Qua tiếng sáo em muốn gửi tâm tư, tình cảm của người Mông đến với du khách gần xa. Nhìn thấy mọi người dừng chân lắng nghe và hào hứng tìm hiểu về nhạc cụ này, em cảm thấy rất vui và tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình”

Nhạc cụ của đồng bào Mông tại không gian trưng bày “Sắc màu văn hóa Tây Bắc”.

Không chỉ hấp dẫn bởi trang phục hay âm nhạc, ẩm thực của đồng bào các dân tộc cũng chính là "sợi dây" vô hình níu chân du khách khi đến Mường Lò.

Trong không khí se lạnh của mùa thu miền núi, hương thơm từ các gian hàng ẩm thực truyền thống tỏa ra như mời gọi bước chân người thưởng thức. Đó là món thịt trâu gác bếp, pa pỉnh tộp (cá gập nướng) thơm lừng gia vị mắc khén, hạt dổi; là vị dẻo thơm của xôi ngũ sắc, cốm dẹp, nộm hoa ban hay chén rượu cần thơm nồng ấm áp tình người. Mỗi món ăn đều chứa đựng tri thức dân gian, sự khéo léo và tấm lòng hiếu khách của người dân vùng cao dành cho du khách.

Các món ăn tham gia Cuộc thi "Chạm đỉnh vị giác" tại Lễ hội du lịch Mường Lò năm 2026.

Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, tình người nồng hậu, thân thiện, mến khách của người dân địa phương đã để lại ấn tượng trong lòng du khách.

Hòa mình vào không khí lễ hội, chị Nguyễn Thị Hương Lan, đến từ tỉnh Quảng Ninh vui vẻ cho biết: "Lần đầu đến với mảnh đất Mường Lò, tôi rất ấn tượng với văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây, đặc biệt là người Thái. Từ vòng xòe đến món ăn truyền thống, mọi thứ đều hấp dẫn. Chắc chắn tôi sẽ còn quay lại Mường Lò cùng gia đình và bạn bè trong những dịp lễ hội tiếp theo."

Người dân và du khách tham gia trải nghiệm văn hóa các dân tộc tại Lễ hội Mường Lò.

Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2026 không chỉ là sự kiện quảng bá du lịch hay xúc tiến thương mại, còn là nhịp cầu kết nối, tôn vinh và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc anh em. Sự hội tụ đầy sắc màu từ trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc, ẩm thực đến nụ cười rạng rỡ của người dân đã khẳng định vị thế của Mường Lò - điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, giàu bản sắc trên hành trình khám phá Tây Bắc.