Lãnh đạo phường Mường Lay tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ phường.

Tham dự kỷ niệm, đại biểu ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ra đời ngày 23/11/1946 với tên gọi Hội Hồng thập tự Việt Nam, trải qua các giai đoạn lịch sử, Hội ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, cứu trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Hội Chữ thập đỏ phường Mường Lay phát huy truyền thống, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong công tác nhân đạo; quan tâm chăm lo đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường Mường Lay trao 16 suất quà cho hội viên, học sinh Trường THPT Mường Lay có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, tổng kinh phí 4,8 triệu đồng, được trích từ Quỹ Hoạt động Hội Chữ thập đỏ phường.

Hội Chữ thập đỏ và lãnh đạo phường Mường Lay trao quà cho hội viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ phường Mường Lay phát động phong trào nhân đạo, kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.