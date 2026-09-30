Mường Lát tổ chức bốc thăm nền tái định cư cho 29 hộ bị ảnh hưởng do thiên tai

Lễ bốc thăm, bàn giao đất tái định cư cho 29 hộ dân thôn Na Khà, xã Mường Lát.

Theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 29 hộ dân được bố trí tại khu tái định cư tập trung thôn Na Khà, với diện tích quy hoạch hơn 1,6 ha. Mỗi hộ được bố trí một nền tái định cư. Trước khi bốc thăm, xã Mường Lát công khai danh sách các hộ đủ điều kiện, số lượng và vị trí các nền. Đồng thời thông báo rõ nguyên tắc, trình tự thực hiện. Phiếu bốc thăm được kiểm tra, công khai số lượng trước sự chứng kiến của đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã, các cơ quan, đơn vị liên quan, trưởng thôn và đại diện các hộ dân.

Các hộ dân lần lượt bốc thăm để xác định vị trí nền của gia đình mình theo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch. Đối với trường hợp hộ vắng mặt, Ban Tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm quyền lợi của hộ dân và tính khách quan của quá trình bốc thăm. Sau khi xác định được vị trí nền, các hộ dân có cơ sở chủ động chuẩn bị xây dựng nhà ở.

Các hộ dân ký nhận bốc thăm lô đất ở tại khu tái định cư tập trung thôn Na Khà, xã Mường Lát.

Sau buổi bốc thăm, UBND xã Mường Lát sẽ lập biên bản, công khai kết quả vị trí nền của từng hộ, hoàn thiện sơ đồ khu tái định cư và các hồ sơ liên quan, làm cơ sở thực hiện bàn giao nền cho người dân theo quy định.