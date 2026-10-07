Mường Lát quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương

Bí thư Đảng uỷ xã Mường Lát Lê Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời nghiên cứu các dự thảo kế hoạch của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã về tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Nội dung hội nghị tập trung vào các nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030; phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; phát triển văn hóa Việt Nam; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Hội nghị đồng thời triển khai các nội dung liên quan đến Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới; Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Chỉ thị số 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới.

Các đại biểu cũng được quán triệt Quy định số 211-QĐ/TW của Ban Bí thư về quản lý hồ sơ cán bộ; Quy định số 207-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 21-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, hội nghị dành thời gian trao đổi, làm rõ những vấn đề gắn với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.