Mường Lát: Không để vi phạm trật tự công cộng trở thành chuyện thường ngày

Lực lượng chức năng xã Mường Lát vận động hộ kinh doanh tháo dỡ mái che lấn chiếm vỉa hè.

Không để cái sai kéo dài thành thói quen

Tại hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm ngày 14/10/2026, đồng chí Trịnh Văn Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Lát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Rõ người - rõ việc - rõ địa bàn - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ kết quả”.

Yêu cầu ấy thể hiện rõ quan điểm của chính quyền địa phương: mỗi vấn đề phát sinh phải được xác định cụ thể, mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm và mỗi giải pháp phải được đánh giá bằng kết quả thực tế. Không để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hay những vi phạm kéo dài chỉ vì thiếu sự phối hợp, đôn đốc.

Ông Lò Hoài Niệm, Phó Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng Tổ công tác cao điểm thiết lập lại trật tự công cộng xã Mường Lát, cho biết: “Chúng tôi xác định việc lập lại trật tự công cộng phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và duy trì thường xuyên, không phải chỉ tập trung trong những ngày ra quân. Tổ công tác sẽ bám sát địa bàn, rà soát từng vị trí, xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng để có biện pháp giải quyết phù hợp. Những trường hợp cần tuyên truyền, vận động sẽ được hướng dẫn cụ thể; những vi phạm đủ căn cứ xử lý sẽ được xử lý theo quy định. Quan điểm của xã là không để những bất cập kéo dài, không để vi phạm tái diễn”.

Kiên quyết xử lý, ngăn vi phạm tái diễn

Trong nỗ lực lập lại kỷ cương, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý vi phạm. Trọng tâm không chỉ là giải quyết những tồn tại hiện hữu, mà còn phải chủ động phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh những hành vi mới phát sinh, không để hình thành các điểm phức tạp về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Công an xã, Tổ phó Tổ công tác, cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ phận chuyên môn và các thôn rà soát, nắm chắc tình hình, xác định rõ những vị trí phức tạp và các hành vi vi phạm để có phương án xử lý phù hợp. Lực lượng Công an xã tăng cường kiểm tra, tuần tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm ngay từ đầu, không để phát sinh điểm nóng. Cùng với tuyên truyền, vận động, những trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm sẽ được tham mưu xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm công khai, khách quan và đúng thẩm quyền”.

Tinh thần kiên quyết không đồng nghĩa với xử lý máy móc. Điều quan trọng là mọi biện pháp phải đúng quy định, có căn cứ, đồng thời giải quyết được những bất cập từ thực tế. Việc khảo sát các vị trí liên quan đến lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và phạm vi đất công cộng là cơ sở để địa phương lựa chọn giải pháp phù hợp, hạn chế tình trạng xử lý trước mắt nhưng không giải quyết được nguyên nhân.

Cùng với lực lượng chức năng, trách nhiệm của cán bộ thôn và các đơn vị liên quan cũng được đặt ra cụ thể. Việc rà soát, tuyên truyền, vận động phải được triển khai trực tiếp tại địa bàn; những trường hợp không chấp hành cần được tổng hợp, báo cáo để có biện pháp xử lý. Qua đó, công tác quản lý được nối liền từ cấp xã đến khu dân cư, hạn chế những khoảng trống trong theo dõi và xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng xã Mường Lát hỗ trợ người dân tháo dỡ biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè.

Từ sự quyết liệt của chính quyền đến ý thức của mỗi người dân

Cùng với kiểm tra và xử lý, Mường Lát chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu đúng, thực hiện đúng các quy định về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Nội dung tuyên truyền hướng trực tiếp vào những hành vi đang tồn tại trên địa bàn, giúp người dân nhận thức rõ tác động của từng hành vi đối với an toàn giao thông, sinh hoạt cộng đồng và diện mạo địa phương.

Đồng tình với chủ trương của địa phương, anh Cao Đình Kiều, người dân xã Mường Lát, chia sẻ: “Tôi cho rằng việc xã quyết liệt lập lại trật tự công cộng là cần thiết, bởi đường sá thông thoáng thì người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, khu vực công cộng cũng gọn gàng, văn minh hơn. Mỗi người cần tự giác chấp hành, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không vì thuận tiện cho mình mà ảnh hưởng đến người khác. Chính quyền làm quyết liệt là rất quan trọng, nhưng người dân cũng phải cùng thực hiện thì kết quả mới bền vững, tránh tình trạng vừa giải tỏa xong lại tái diễn”.

Từ góc nhìn của người dân, điều mong muốn không chỉ là những chuyển biến trong thời gian cao điểm, mà là sự thông thoáng, an toàn được duy trì trong đời sống hằng ngày. Đây cũng là thước đo thực chất đối với hiệu quả quản lý: những bất cập được giải quyết đến đâu, vi phạm có giảm và tái diễn hay không, ý thức chấp hành của cộng đồng có chuyển biến hay chưa?

Các lực lượng tham gia cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn.

Không để vi phạm trật tự công cộng trở thành chuyện thường ngày là yêu cầu bắt đầu từ sự kiên quyết của chính quyền, nhưng chỉ có thể thành hiện thực khi từng lực lượng làm đúng trách nhiệm, từng vấn đề được giải quyết đến nơi đến chốn và mỗi người dân chủ động thay đổi hành vi. Khi kỷ cương được thiết lập bằng hành động cụ thể và được duy trì bằng ý thức tự giác, những tuyến đường thông thoáng, không gian công cộng ngăn nắp sẽ không chỉ là kết quả của một đợt cao điểm, mà trở thành nền nếp trong đời sống.