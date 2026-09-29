Mường Lát đưa pháp luật đến gần người dân

Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và những người tham gia công tác PBGDPL trên địa bàn xã Mường Lát.

Xã biên giới vùng cao Mường Lát có hơn 23,5km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), diện tích tự nhiên gần 130km2, dân số hơn 7.100 người, với 6 dân tộc cùng sinh sống ở 5 thôn. Đây là địa bàn giữ vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, trình độ dân trí của người dân không đồng đều, dẫn đến nhận thức về pháp luật còn hạn chế, công tác TTPBGDPL gặp nhiều khó khăn.

Với quyết tâm đưa kiến thức pháp luật đến từng người dân, Đảng ủy xã đã đưa nội dung TTPBGDPL vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời, duy trì hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL và đội ngũ báo cáo viên pháp luật; thường xuyên bổ sung và cập nhật các đầu sách pháp luật, các văn bản pháp luật mới ban hành tại tủ sách pháp luật ở xã, nhà văn hóa thôn. Cùng với đó, chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, công an xã, lực lượng kiểm lâm và các tổ chức đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung và hình thức TTPBGDPL, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương.

Ông Lê Xuân Nguyên, công chức Văn phòng HĐND xã Mường Lát, phụ trách tư pháp - hộ tịch, cho biết: “Hội đồng Phối hợp PBGDPL xã đã tham mưu cho UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác TTPBGDPL; nội dung, hình thức tuyên truyền được định hướng ngay từ đầu năm. Các kế hoạch, chương trình được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, từng thôn”.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, địa phương đã tích cực đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức TTPBGDPL. Bên cạnh các hội nghị tuyên truyền trực tiếp, xã còn phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Hàng tuần, các chuyên mục tuyên truyền pháp luật được phát sóng thường xuyên với thời lượng từ 15 đến 20 phút, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách kịp thời và dễ tiếp cận.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền pháp luật với 250 lượt người tham gia. Trong đó có 4 hội nghị trực tuyến với 190 lượt người tham dự; phát hành 45 bộ tài liệu pháp luật, 90 tờ gấp, 45 sổ tay pháp luật, đăng tải 15 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội; tổ chức 7 cuộc tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa với 350 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, bảo vệ rừng, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, hôn nhân và gia đình, công tác biên giới và các quy định mới trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Song song với công tác phổ biến pháp luật, 5 tổ hòa giải với 33 hòa giải viên ở cơ sở tiếp tục được quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải thành công 5/5 vụ việc phát sinh tại cơ sở, đạt tỷ lệ hòa giải 100%. Tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên, góp phần giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, hạn chế đơn, thư khiếu nại vượt cấp.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác TTPBGDPL ngày càng được đẩy mạnh. Các văn bản pháp luật, infographic, video tuyên truyền được chia sẻ rộng rãi trên môi trường mạng; việc hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thường xuyên thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân trong thời đại số.

Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lát, Mai Xuân Giang cho biết: “Thời gian tới, xã Mường Lát tiếp tục tăng cường chỉ đạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch về TTPBGDPL. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức TTPBGDPL theo hướng đa dạng, nội dung thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tạo sức đề kháng trước những thông tin xấu độc, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch”.