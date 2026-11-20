Trong các nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hó a, xã Mường Lạn dành sự ưu tiên khuyến khích phát triển phong trào thể dục thể thao tại trường học, thôn bản. (Ảnh: Bích Hạnh)

Thực hiện Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương và nguồn đối ứng ngân sách địa phương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tròn một tháng sau (17/9), Ủy ban nhân dân xã Mường Lạn đã cụ thể nội dung của 6 chương trình.

Đồng chí Đào Duy Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lạn, cho biết: Bám sát nội dung, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; đồng thời căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tiễn của địa phương, Mường Lạn xây dựng 6 nội dung cụ thể trong năm 2026, gồm: Nội dung thành phần số 1 "Phát triển con người Việt Nam có nhân cách và lối sống tốt đẹp"; nội dung thành phần số 2 "Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả"; nội dung thành phần số 3 "Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa"; nội dung thành phần số 4 "Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc"; Nội dung thành phần số 5 "Thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật"; nội dung thành phần số 6 "Phát triển nguồn nhân lực văn hóa". Tổng kinh phí được bố trí thực hiện 6 nội dung về văn hóa là 3,422 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương bố trí 3,334 tỷ đồng; ngân sách địa phương bố trí 88 triệu đồng.

Đường về Mường Lạn hôm nay. (Ảnh: Bích Hạnh)

Bảo đảm trách nhiệm, hiệu quả thực hiện từng nội dung phải cụ thể, thiết thực, Ủy ban nhân dân xã Mường Lạn giao Phòng Văn hóa-xã hội phải tham mưu, chủ trì thực hiện 3 nội dung gồm: nội dung thành phần số 1, nội dung thành phần số 4 và nội dung thành phần số 6. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Lạn được giao chủ trì thực hiện nội dung thành phần số 3; Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa-xã hội được giao đồng chủ trì thực hiện nội dung thành phần số 2. Riêng nội dung thành phần số 5 "Thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật" vì trên địa bàn xã không có đoàn nghệ thuật công lập, không có các loại hình nghệ thuật đương đại nên xã đề nghị chuyển nguồn của nội dung số 5 sang nội dung 1 "Phát triển con người Việt Nam có nhân cách và lối sống tốt đẹp".

Là đơn vị được giao chủ trì thực hiện 4 nội dung (3 nội dung độc lập, 1 nội dung phối hợp), Phòng Văn hóa-xã hội xã Mường Lạn đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, xã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, bảo đảm hoàn thành trong quý 4/2026. Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa-xã hội xã Mường Lạn, cho biết: Ngay khi được xã giao nhiệm vụ, Phòng đã xây dựng kế hoạch, triển khai ngay mua sắm, cung cấp trang thiết bị tập luyện thể thao đơn giản cho nhà văn hóa bản Lịch Cang, bản Lao.

Để quyết định lựa chọn 2 bản để đầu tư, Phòng đã đề nghị các bản tự rà soát, đề xuất, trên cơ sở đó Phòng quyết định lựa chọn 2 bản ưu tiên đầu tư trước vì đáp ứng các tiêu chí: Bản có điểm sinh hoạt cộng đồng nhưng chưa có thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời hoặc thiết bị hiện có đã hư hỏng, không đáp ứng nhu cầu; chưa được hỗ trợ nội dung tương tự từ nguồn vốn khác; có mặt bằng bảo đảm diện tích, bằng phẳng, an toàn, thuận tiện cho nhân dân tập luyện; bản cam kết bố trí mặt bằng và không có tranh chấp. Ngoài các tiêu chí đó, bản được lựa chọn đầu tư phải thành lập được Ban quản lý và cam kết tiếp nhận, phân công người quản lý, xây dựng nội quy sử dụng và bảo quản trang thiết bị sau khi được bàn giao.

Tương tự với nội dung cung cấp trang thiết bị cho nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng thuộc nội dung thành phần 2, từ nguồn vốn được bố trí 484 triệu đồng trong năm 2026 Phòng Văn hóa-xã hội đã quyết định lựa chọn đầu tư trang thiết bị nhà văn hóa các bản: Có, Bon, Huổi Lỵ, Khén, Pí và 3 điểm trường (tiểu học Thẳm Tọ, Huổi Lướng, mầm non Chùa Sấu). Tiêu chí lựa chọn các bản này căn cứ điều kiện thực tế các bản đã có điểm sinh hoạt công đồng hoặc có nhà văn hóa nhưng chưa có thiết bị, thiết chế văn hóa không đáp ứng nhu cầu; chưa được hỗ trợ nội dung tương tự từ nguồn vốn khác. Trong quá trình xét chọn thực tế, có tính đến ưu tiên bản có nhà văn hóa, đông dân cư, có phong trào thể dục, thể thao duy trì thường xuyên hoặc có câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao hoạt động tích cực. Cùng với đó, Ban quản lý bản phải cam kết tiếp nhận, phân công người quản lý, xây dựng nội quy sử dụng và bảo quản trang thiết bị hiệu quả.

Với việc thực hiện đồng thời các nội dung chương trình, Mường Lạn đặt mục tiêu hình thành, củng cố thiết chế văn hóa các bản; tạo điều kiện để nhân dân nhất là thanh thiếu niên, người cao tuổi, phụ nữ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tham gia tập luyện thường xuyên, nâng cao thể lực, tầm vóc, sức khỏe và đời sống tinh thần.

Phụ nữ dân tộc Thái bản Lạn tập luyện văn nghệ phục vụ trong các hoạt động chung của bản, của xã. (Ảnh: Bích Hạnh)

Ngoài việc giao trách nhiệm cụ thể từng phòng, ban, đơn vị thực hiện theo từng nội dung, Ủy ban nhân dân xã Mường Lạn đồng thời yêu cầu các bản phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa đến toàn thể nhân dân trong bản; chú trọng bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vận động nhân dân bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp và các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Cùng với đó, các bản phải chủ động rà soát, phát hiện, lựa chọn và giới thiệu nghệ nhân, người có uy tín, người có năng khiếu, hạt nhân văn hóa, văn nghệ tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền dạy. Khuyến khích nhân dân, hạt nhân văn hóa trong các dân tộc tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do xã và các cơ quan, đơn vị tổ chức; chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với phong tục, điều kiện thực tế của từng bản.

Với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Mường Lạn thì Ủy ban nhân dân xã đề nghị chủ động phối hợp Phòng Văn hóa-xã hội và các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Chương trình và xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; phối hợp huy động nguồn lực từ các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội tham gia thực hiện Chương trình; tham gia giám sát, phản biện xã hội, kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện.