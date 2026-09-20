Mường Lai ước đón 18.000 lượt khách trong năm 2026

Mường Lai là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương có nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.

Khu căn cứ cách mạng Cổ Văn là một trong những địa điểm được xã Mường Lai định hướng khai thác phục vụ phát triển du lịch.

Trên địa bàn có Khu căn cứ cách mạng Cổ Văn - di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh; nghệ thuật Khắp cọi của người Tày được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là những giá trị để địa phương khai thác, xây dựng các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng.

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, xã tập trung phát huy những giá trị sẵn có, từng bước phát triển du lịch cộng đồng, homestay gắn với trải nghiệm đời sống, ẩm thực và phong tục, tập quán của đồng bào Tày, Nùng. Các lễ hội truyền thống như Xo May gắn với lễ cầu đình Nà Ngàm, lễ hội đình Làng Xóa được duy trì, tổ chức định kỳ, góp phần tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách.

Các lễ hội truyền thống được xã Mường Lai duy trì, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách.

Mường Lai cũng chú trọng huy động cộng đồng tham gia phát triển du lịch. Các thôn trên địa bàn đều có đội văn nghệ; xã đã thành lập Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao nòng cốt với gần 30 thành viên, góp phần bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống và phục vụ các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch.

Mường Lai chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Cùng với phát huy các giá trị văn hóa, địa phương từng bước cải thiện cảnh quan, hạ tầng phục vụ du lịch. Các tuyến đường hoa được xây dựng, giao thông được nâng cấp, cơ sở vật chất tại một số điểm du lịch cộng đồng được hoàn thiện, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Giai đoạn 2025 - 2030, Mường Lai tập trung xây dựng các danh mục dự án thu hút, kêu gọi đầu tư du lịch, trong đó có Điểm dừng chân ngắm cảnh Co Trà gắn với du lịch trải nghiệm trên hồ Thác Bà; xây dựng cơ sở hạ tầng homestay phục vụ du lịch trải nghiệm trên hồ Từ Hiếu gắn với di sản văn hóa phi vật thể; đầu tư xây dựng bến thủy nội địa hồ Thác Bà tại một số thôn.

Thời gian tới, xã tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết tour, tuyến với các điểm đến trong vùng; thu hút nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch.