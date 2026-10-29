Mường Lai sẵn sàng cho Giải bóng đá nữ mở rộng lần thứ I năm 2026

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, giải đấu năm nay quy tụ 14 đội bóng đá nữ, gồm đội chủ nhà Mường Lai và 13 đội đến từ các xã Xuân Ái, Văn Chấn, Bảo Yên, Bảo Nhai, Tân Lĩnh, Phúc Lợi, Cảm Nhân, Bảo Ái, Yên Thành, Mậu A, Tân Hợp (tỉnh Lào Cai) cùng hai đội bóng đến từ xã Tiên Yên và xã Đồng Yên (tỉnh Tuyên Quang).

Giải bóng đá nữ mở rộng lần thứ nhất năm 2026 xã Mường Lai tổ chức có 14 đội đăng ký tham gia tranh tài.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 02/11/2026 tại Sân vận động xã Mường Lai, thôn Vĩnh Lạc, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Giải đấu dự kiến kéo dài đến ngày 07/11/2026.

Các đội bóng sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng để thi đấu. Các trận đấu được tổ chức theo Luật Bóng đá 7 người của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đây là hoạt động thể dục, thể thao thiết thực nhằm hướng tới chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026; góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu bóng đá nữ, hưởng ứng sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương.

Diễn ra vào tháng 8/2026 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026 đã mang đến những trận cầu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ.

Giải đấu góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần; đồng thời thúc đẩy giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa phụ nữ xã Mường Lai với các địa phương trong và ngoài tỉnh, lan tỏa phong trào thể dục, thể thao quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thông qua giải đấu, tôn vinh, giới thiệu và quảng bá nét đẹp trang phục truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với hoạt động thể thao; quảng bá hình ảnh, con người, quê hương Mường Lai đến với các địa phương và du khách. Đồng thời, phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển phong trào bóng đá nữ và tham gia các giải thi đấu cấp trên.