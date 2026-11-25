Cuộc sống khó khăn, thiếu việc làm ổn định từng khiến chồng chị Lê Thị Thêm, thôn Khau Dự, xã Mường Lai tìm đến việc đào đá quý. Với hy vọng tìm được những viên đá có giá trị, anh đã có thời gian lên núi đào đãi khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, hoạt động tự phát này không chỉ vi phạm quy định pháp luật về khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến đất đai, môi trường và cuộc sống của người dân.

Gia đình chị Lê Thị Thêm, thôn Khau Dự được lực lượng chức năng của xã tuyên truyền về hậu quả của hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, gia đình chị Thêm quyết định dừng việc đào đãi, đưa máy móc về nhà, chuyển hướng sang lao động sản xuất, tập trung phát triển kinh tế gia đình và nuôi con ăn học.

Chị Thêm chia sẻ: “Được cán bộ xã tuyên truyền, gia đình chúng tôi cũng không đi khai thác nữa và chuyển hết máy móc về nhà để tập trung phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học”.

Máy nổ Diesel và sàng đãi từng được gia đình chị Lê Thị Thêm sử dụng để khai thác khoáng sản trái phép, nay đã được đưa về nhà.

Câu chuyện của gia đình chị Thêm không phải cá biệt. Ở những khu vực có dấu hiệu xuất hiện đá quý, việc đào đãi tự phát từng được một số người dân xem là cách tìm kiếm thêm thu nhập. Khi sinh kế còn khó khăn, thông tin về khả năng có đá quý cũng có thể khiến người dân tìm đến các khu vực đồi núi, khe suối, đất vườn để đào bới.

Thôn Khau Dự từng có 4 điểm hoạt động khai thác tài nguyên trái phép. Hoạt động này không chỉ tác động đến cảnh quan, đất đai mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia và ảnh hưởng đến môi trường. Trước thực tế đó, thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không lên núi đào đãi khoáng sản, tập trung lao động sản xuất để cải thiện cuộc sống.

Ông Nông Văn Nam - Trưởng thôn Khau Dự, xã Mường Lai, cho biết: “Chính quyền địa phương xuống từng thôn để tuyên truyền, vận động người dân không tham gia đào, đãi khoáng sản trái phép. Hiện nay, tình trạng đó không còn nữa. Người dân cũng hiểu, nếu vi phạm nhẹ thì bị xử phạt hành chính, còn nặng hơn, có thể phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Các khu vực đồi núi, khe suối, đất vườn có dấu hiệu xuất hiện đá quý tiềm ẩn nguy cơ người dân tự ý khai thác trái phép.

Cách làm này được triển khai trên toàn xã. Theo báo cáo của UBND xã Mường Lai, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại 28/28 thôn. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên.

Hiện xã có 24 dự án khai thác khoáng sản được cấp phép hoạt động. Bên cạnh đó, nhiều khu vực đất vườn, suối, vùng ven hồ, đồi núi có dấu hiệu xuất hiện đá quý. Các khu vực này phân tán, địa hình phức tạp, có nơi nằm sâu trong khe núi, ven suối hoặc gần những đường mòn, lối mở khó tiếp cận, gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động đào đãi nhỏ lẻ, tự phát.

Để chủ động kiểm soát, xã Mường Lai đã thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

Theo báo cáo, từ tháng 7/2025 đến ngày 15/10/2026, UBND xã cùng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, kiểm lâm địa bàn và thôn đội trưởng đã tổ chức hơn 30 lượt tuần tra, kiểm soát, với gần 150 lượt cán bộ, lực lượng tham gia.

Qua các đợt tuần tra, lực lượng chức năng đã thu giữ, xử lý 37 máy nổ Diesel và 17 sên hút; phá dỡ 26 lán trại, gần 300 mét đường ống hút nước. Ngoài ra, 13 trường hợp được nhắc nhở, 2 trường hợp bị lập biên bản vi phạm.

Các phương tiện vi phạm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đã được chức năng của xã Mường Lai thu giữ và xử lý.

Theo ông Nông Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lai, địa phương đang rà soát các khu vực từng xảy ra đào bới và những điểm có nguy cơ tái diễn để tổ chức kiểm tra theo địa bàn. Cùng với đó, xã tiếp tục tuyên truyền để người dân không tự ý đào tìm đá quý, không tiếp tay cho hoạt động khai thác trái phép và kịp thời báo cho trưởng thôn hoặc Công an xã khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

“Khi có vụ việc, xã sẽ kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền và phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh đối với vụ việc vượt thẩm quyền” - ông Nông Thanh Sơn cho biết.

Tinh thần chủ động của Mường Lai còn thể hiện ở việc tổ chức kiểm tra ngay khi xuất hiện thông tin phản ánh về hoạt động khai thác đá quý.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ngày 21/10/2026, UBND xã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế, kiểm lâm địa bàn và các thôn nắm tình hình, xác định địa điểm để tổ chức kiểm tra.

Trong 5 ngày, từ ngày 21 đến 25/10/2026, lực lượng chức năng kiểm tra tại 6 địa điểm từng có người đào đãi đá quý trước đây và được phản ánh. Tại các vị trí kiểm tra, một số lán trại đã lâu không sử dụng; một số máy nổ Diesel, sên hút, sàng đãi bị hỏng còn lại tại hiện trường. Phần lớn thiết bị này là những phương tiện đã được lực lượng xã phá hỏng trước đó. Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện người đang đào đãi đá quý trái phép.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, xã Mường Lai tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành lập đoàn kiểm tra. Ngày 28/10/2026, đoàn tiến hành kiểm tra tại 4 địa điểm thuộc thôn Khau Nghiềm và Khau Sén. Kết quả, không phát hiện người đang đào đãi đá quý trái phép.

Việc kiểm tra tại những khu vực từng xảy ra khai thác trái phép cho thấy địa phương đang tập trung kiểm soát nguy cơ từ sớm, không để các điểm cũ trở thành nơi tái diễn hoạt động đào đãi.

Lực lượng chức năng xã Mường Lai kiểm tra hiện trường sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Công tác quản lý khoáng sản ở Mường Lai hiện vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Các điểm có dấu hiệu xuất hiện đá quý phân tán ở nhiều loại địa hình như đất vườn, ruộng, suối, vùng ven hồ, đồi núi, khe sâu; nhiều đường mòn, lối mở khiến việc tiếp cận, kiểm tra không đơn giản. Trong khi đó, lực lượng kiểm tra tại chỗ còn mỏng, nhiều người phải kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, người vi phạm có thể rời hiện trường khi phát hiện lực lượng kiểm tra, để lại máy móc, lán trại. Việc xác định chủ sở hữu tang vật, chứng minh hành vi vi phạm, xác định ranh giới đất và rừng để xử lý đúng quy định cũng gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, bên cạnh việc kiên quyết xử lý vi phạm, Mường Lai xác định cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không cung cấp máy móc, nhiên liệu và không tiêu thụ khoáng sản không hợp pháp. Đồng thời, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nguồn gốc hàng hóa, hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ thuế theo thẩm quyền.

Địa phương cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế quản lý phù hợp đối với hoạt động khai thác đá quý quy mô nhỏ, khai thác tận thu tại những khu vực đủ điều kiện; đồng thời gắn quyền khai thác với trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai, quản lý sản lượng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Các khu vực có dấu hiệu xuất hiện đá quý phân tán trên nhiều loại địa hình, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra và giám sát.

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác không chỉ là ngăn chặn hoạt động đào đãi trái phép mà còn góp phần bảo vệ đất đai, môi trường và an toàn của người dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, lực lượng chức năng cùng sự đồng thuận của người dân, Mường Lai hướng tới quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản, giữ gìn môi trường và ổn định đời sống cộng đồng.