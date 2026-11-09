Mường Lai: Khi chuyển đổi số đi vào từng công việc ở cơ sở

Từ quản lý văn bản, theo dõi tiến độ nhiệm vụ đến tiếp nhận, xử lý kiến nghị của chi bộ và Nhân dân, chuyển đổi số đang tạo ra thay đổi cụ thể trong hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Đổi mới phương thức lãnh đạo từ nền tảng số

Khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng, chính xác và hiệu quả đặt ra đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành ở cấp cơ sở. Với Đảng ủy xã Mường Lai, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ còn là giải pháp thay đổi lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hoàng Viễn - Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai triển khai các phần việc liên quan đến chuyển đổi số.

“Chúng tôi xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để khắc phục cách làm việc thủ công, phân tán, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị”. Đồng chí Hoàng Viễn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai

Từ định hướng đó, Đảng ủy xã chủ động nghiên cứu, xây dựng 11 ứng dụng, nền tảng số, tích hợp hoặc liên kết trên hệ sinh thái “Xã số Mường Lai”, “Thôn số Mường Lai”. Mỗi ứng dụng được thiết kế gắn với một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể, từ công tác xây dựng Đảng, quản lý văn bản đến theo dõi công việc và nắm tình hình địa bàn.

Trong các cuộc họp của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ xã, ứng dụng “Họp không giấy tờ” được sử dụng thường xuyên. Tài liệu được cung cấp, nghiên cứu và lưu trữ trên môi trường số, giảm khối lượng in ấn, thuận tiện cho việc tra cứu, khai thác thông tin. Đối với công tác điều hành, hệ thống quản lý công việc theo KPI giúp lãnh đạo xã giao nhiệm vụ, xác định thời hạn, theo dõi sản phẩm và kết quả thực hiện của từng cơ quan, cá nhân. Cùng với đó, hệ thống Giám sát nghị quyết chiến lược và Báo cáo phụ trách chi bộ hỗ trợ cấp ủy cập nhật tình hình, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Việc đưa thôn số vào quản lý đem lại nhiều hiệu quả trong tiếp nhận và xử lý công việc.

Hiệu quả bước đầu thể hiện qua kết quả theo dõi nhiệm vụ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã theo dõi 80 nhiệm vụ, có 25 nhiệm vụ hoàn thành, 30 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và không có nhiệm vụ chậm tiến độ. Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số cũng đã triển khai đủ 20/20 nhiệm vụ, trong đó 9 nhiệm vụ hoàn thành.

Kho dữ liệu số Mường Lai đã tập hợp, phân loại 16.361 văn bản, tài liệu của Trung ương, của tỉnh và của xã. Thay vì lưu trữ phân tán ở nhiều đầu mối, nguồn tài liệu được tập trung, tạo thuận lợi cho cán bộ tra cứu, nghiên cứu, tổng hợp và tham mưu. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã tiếp tục nghiên cứu mô hình “Văn bản số và Trợ lý AI xã Mường Lai”, hướng tới hỗ trợ cán bộ khai thác, tra cứu tài liệu được phép sử dụng. Mô hình đang được hoàn thiện về dữ liệu, phân quyền, quy trình quản trị và an toàn thông tin.

Để kiến nghị của người dân được giải quyết đến cùng

Nếu số hóa văn bản, quản lý nhiệm vụ giúp đổi mới phương thức điều hành trong nội bộ thì hệ thống tiếp nhận, xử lý kiến nghị của chi bộ và Nhân dân lại cho thấy rõ hơn hiệu quả chuyển đổi số trong công tác dân vận, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cán bộ, đảng viên xã Mường Lai ứng dụng công nghệ số trên điện thoại thông minh.

Trước đây, việc tổng hợp, chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả chủ yếu thông qua các cuộc họp, báo cáo hoặc trao đổi trực tiếp. Khi đưa vào sử dụng hệ thống tiếp nhận, xử lý kiến nghị trên môi trường số, thông tin được cập nhật, chuyển đến đơn vị phụ trách và theo dõi tiến độ thuận lợi hơn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống báo cáo, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của chi bộ đã tiếp nhận 151 ý kiến, kiến nghị, trong đó xử lý 109 ý kiến, còn 42 ý kiến đang được giải quyết. Đối với hệ thống tiếp nhận, xử lý ý kiến của Nhân dân, xã đã tiếp nhận 37 ý kiến, trả lời 34 ý kiến, còn 3 ý kiến đang xem xét, trả lời.

Việc sử dụng nền tảng “Thôn số Mường Lai” mang lại nhiều thuận lợi trong công tác của chi bộ. Những vấn đề phát sinh tại thôn, ý kiến, kiến nghị của người dân có thể được cập nhật, phản ánh kịp thời lên cấp ủy, chính quyền xã mà không phải chờ đến các cuộc họp định kỳ.

Ông Nông Thành Hoài - Bí thư Chi bộ thôn Nà Ngàm, xã Mường Lai cho biết: Qua hệ thống, bí thư chi bộ thuận tiện theo dõi tình trạng xử lý, nắm được nội dung nào đã giải quyết, nội dung nào còn đang thực hiện để thông tin lại cho người dân. Nhờ đó, việc trao đổi thông tin giữa thôn với xã thường xuyên hơn, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong nắm bắt, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Cùng với hệ thống tiếp nhận kiến nghị, các ứng dụng Giám sát sinh hoạt chi bộ, Quản lý hộ nghèo, Quản lý điểm sạt lở, nguy hiểm cũng được đưa vào khai thác. Thông tin tại các thôn được cập nhật, tổng hợp, giúp cấp ủy có thêm cơ sở nắm tình hình địa bàn, kịp thời kiểm tra, đôn đốc những vấn đề phát sinh.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai Hoàng Viễn, điều quan trọng trong triển khai chuyển đổi số là phải gắn công nghệ với trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã xác định không chạy theo số lượng ứng dụng mà tập trung hoàn thiện, khai thác hiệu quả những nền tảng đã xây dựng, bảo đảm dữ liệu được cập nhật và các kiến nghị của chi bộ, Nhân dân được theo dõi, xử lý có trách nhiệm.

Đưa tiện ích số đến từng thôn, bản

Chuyển đổi số ở Mường Lai không chỉ diễn ra trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền mà còn hướng đến phục vụ người dân thông qua cải cách hành chính và phổ cập kỹ năng số.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, đến hết tháng 9/2026 đã tiếp nhận 5.820 hồ sơ, giải quyết 5.600 hồ sơ; 220 hồ sơ còn lại đều đang trong thời hạn giải quyết. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 85,6%. Kết quả này cho thấy người dân ngày càng tiếp cận nhiều hơn với phương thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giảm phụ thuộc vào việc trực tiếp đến cơ quan công quyền.

Đội ngũ cán bộ xã Mường Lai hoạt động trên môi trường số.

Để người dân, nhất là ở các thôn, có thể sử dụng thành thạo các tiện ích số, xã phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, mô hình “Người bản số” và Tổ “Cầm tay chỉ việc”. Cán bộ, thành viên các tổ trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thao tác trên điện thoại thông minh. Đây là cách làm phù hợp với điều kiện địa bàn, bởi bên cạnh hạ tầng và thiết bị, khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ của người dân cũng là yếu tố quyết định hiệu quả chuyển đổi số.

Đến nay, 28/28 thôn có cáp quang đến khu vực trung tâm. Xã đã thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 đối với 20.177 trường hợp, đạt 84,58% số công dân từ đủ 6 tuổi trở lên; tỷ lệ kích hoạt VNeID đạt 89,6%. Cùng với hỗ trợ người dân, xã tổ chức 3 hội nghị tập huấn về trí tuệ nhân tạo và nền tảng số với 292 lượt người tham gia; 33/33 cán bộ, công chức khối Đảng và Mặt trận Tổ quốc được bồi dưỡng, đạt yêu cầu đánh giá đầu ra.

Trong phát triển kinh tế, việc ứng dụng khoa học, công nghệ bước đầu được triển khai tại một số mô hình sản xuất, kinh doanh. Tiêu biểu là mô hình “Nhà sấy năng lượng mặt trời” tại Hợp tác xã Ngọc Dư, thôn Đồng Dân; hai sản phẩm OCOP Thiềm thừ đá phong thủy và Tỳ hưu đá phong thủy được quảng bá, giới thiệu, bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Dù quy mô còn khiêm tốn, những mô hình này mở ra hướng tiếp cận mới trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã Mường Lai xác định tiếp tục hoàn thiện, khai thác hiệu quả 11 ứng dụng, nền tảng số; nâng cao chất lượng dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và đánh giá hiệu quả sử dụng thực tế. Xã phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên thuộc đối tượng sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử tham gia lên từ 95% trở lên; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số tại thôn, bản.

Từ quản lý công việc, điều hành hoạt động của cấp ủy đến tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân, Mường Lai đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành một phần trong công việc thường xuyên của hệ thống chính trị. Giá trị của những ứng dụng này không nằm ở số lượng nền tảng được xây dựng, mà ở việc nhiệm vụ được theo dõi sát hơn, thông tin được quản lý chặt chẽ hơn, những vấn đề từ cơ sở được phản ánh kịp thời và giải quyết có trách nhiệm. Đó cũng là thước đo thực chất hiệu quả chuyển đổi số: công nghệ phải giúp giải quyết công việc tốt hơn, tháo gỡ vướng mắc nhanh hơn và mang lại thuận lợi thiết thực cho người dân.