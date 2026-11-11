Mường La tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Hội nghị truyền thông, vận động nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền thông, tập huấn 3 chuyên đề, gồm: Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nguyên nhân, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các giải pháp, biện pháp can thiệp; tình hình triển khai, kết quả thực hiện các giải pháp can thiệp thuộc các chương trình, đề án liên quan đến giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình cho người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh và các bậc cha mẹ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, trưởng bản và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.