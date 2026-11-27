Mường La tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026

Năm 2026, UBND xã Mường La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập được triển khai nghiêm túc, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa bàn. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm; lực lượng vũ trang chủ động nắm tình hình, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, ngày lễ, tết. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong công tác huấn luyện, 100% nội dung đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 87,5%. Các nội dung hội thi, hội thao được triển khai hiệu quả, hoàn thành 100% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng Dân quân tự vệ các bản trên địa bàn xã Mường La tham gia hội nghị

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, với 50 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 12 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã báo cáo công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phòng thủ dân sự; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại diện Thường trực Đảng uỷ xã phát biểu tại hội nghị

Năm 2027, xã Mường La tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng các cấp; thực hiện hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế; chủ động xây dựng các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Đồng thời, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn…

Đại diện lực lượng Dân quân tự vệ phát biểu ý kiến tại hội nghị