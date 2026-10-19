Mường Kim (Lai Châu) gìn giữ bản sắc văn hóa qua Lễ hội Mừng cốm mới

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Kin Khảu Mảu (Mừng cốm mới) tại xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu

Lễ hội gắn kết cộng đồng, trân trọng hạt lúa ở Lai Châu

Lễ hội Mừng cốm mới tại xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu là hoạt động gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Là nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện lòng biết ơn đối với trời đất, tổ tiên và ước nguyện về mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no cho đồng bào.

Theo truyền thống lễ hội gắn với các nghi thức rước hồn lúa, giã cốm, làm cơm cốm, chuẩn bị lễ vật và cúng thổ địa, thể hiện lòng biết ơn đối với trời đất, tổ tiên, gửi gắm ước nguyện mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no.

Lễ hội Kin Khảu Mảu gắn với các nghi thức rước hồn lúa

Bên cạnh phần lễ trang trọng, các hoạt động giao lưu văn nghệ, múa xòe, nhảy sạp và trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Đây cũng là dịp để người dân trao truyền phong tục, giới thiệu nét đẹp văn hóa và sản vật địa phương đến du khách.

Lễ hội còn là dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc. Đồng thời, đây là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, góp phần củng cố sự gắn bó giữa các cộng đồng, các địa phương với con người và mảnh đất Lai Châu.

Tại lễ hội có nhiều đại biểu đến từ Lào Cai, Sơn La, Hà Nội và du khách thập phương, đây chính là mở rộng cơ hội giới thiệu văn hóa Mường Kim tới bạn bè, du khách. Từ một sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, lễ hội Lễ hội Mừng cốm mới tạo thêm không gian kết nối, giúp những nét đẹp trong đời sống bản mường được biết đến rộng rãi hơn.

Các nghi thức rước hồn lúa, giã cốm, làm cơm cốm, chuẩn bị lễ vật và cúng thổ địa

Từ năm 2025 tại Mường Kim đã tổ chức các nghi thức rước hồn lúa. Phần hội khi đó có giao lưu văn nghệ, tung còn, nhảy sạp, múa xòe đoàn kết và giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP. Những hoạt động này cho thấy sự gắn bó của lễ hội với văn hóa dân tộc Thái đen và đời sống sản xuất nông nghiệp của bà con nơi đây.

Từ ý nghĩa ấy, việc duy trì Lễ hội Kin Khảu Mảu năm 2026 tạo điều kiện để các thế hệ hiểu hơn giá trị của hạt lúa, thành quả lao động và phong tục của quê hương. Đó cũng là cơ sở để nuôi dưỡng ý thức trân trọng, gìn giữ văn hóa ngay trong đời sống cộng đồng.

Gắn bảo tồn văn hóa với quảng bá du lịch

Cùng với mục tiêu bảo tồn, Lễ hội Mừng cốm mới năm 2026 còn hướng đến quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch xã Mường Kim. Sức hấp dẫn của một điểm đến văn hóa được tạo nên từ phong tục, nếp sống và sự tham gia của chính những người đang gìn giữ truyền thống ấy.

Để những giá trị này tiếp tục được trao truyền, cần khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu và tham gia thực hành văn hóa truyền thống. Trong phát triển du lịch, việc tôn trọng phong tục và vai trò chủ thể của cộng đồng là yếu tố cần được chú trọng, giúp người dân vừa bảo vệ bản sắc, vừa có thêm cơ hội giới thiệu quê hương.

Tập thể, cá nhân nhận giải thưởng từ ban tổ chức

Lễ hội Kin Khảu Mảu năm 2026 tiếp nối sinh hoạt văn hóa giàu ý nghĩa của Mường Kim. Qua ngày hội mừng cốm mới, những giá trị gắn với mùa màng, tình làng nghĩa bản và khát vọng về cuộc sống ấm no tiếp tục được gìn giữ, đồng thời góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách.