Mường Khương tổng duyệt Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” lần thứ I năm 2026

Quang cảnh chương trình đồng diễn sắc màu văn hóa tại Trung tâm xã Mường Khương.

Lễ hội được tổ chức trong 1,5 ngày, với các hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Tại buổi tổng duyệt, chương trình diễu hành đường phố có sự tham gia của 5 dân tộc: Mông, Dao, Bố Y, Nùng và Pa Dí. Trang phục truyền thống, những điệu múa đặc trưng cùng các hình thức trình diễn tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Các khối tham gia diễu hành tại lễ tổng duyệt.

Tại sân vận động trung tâm xã Mường Khương, chương trình đồng diễn “Sắc màu văn hóa” tái hiện những nét đẹp trong đời sống, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào vùng cao. Các trò chơi dân gian như ném pao, nhảy sạp được lồng ghép vào những màn trình diễn tập thể, góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Sau buổi tổng duyệt, lãnh đạo xã kiểm tra tiến độ trang trí các gian hàng, đánh giá các nội dung chương trình. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan được yêu cầu tiếp tục khắc phục những hạn chế, tăng cường phối hợp, chủ động xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, trang trọng.

Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” lần thứ I năm 2026 gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Mường Khương (11/11/1950 - 11/11/2026), thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây là dịp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Khương đoàn kết, thân thiện và mến khách.

Đến thời điểm này, xã Mường Khương đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, chuẩn bị cho ngày hội giao lưu, hội tụ các sắc màu văn hóa miền biên cương.