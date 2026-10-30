Mường Khương sản xuất vụ đông gắn với nhu cầu thị trường

Sau khi thu hoạch lúa mùa, gia đình chị Cao Thị Thu ở thôn Phố Cũ khẩn trương làm đất, trồng các loại rau vụ đông. Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, chị chủ động lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác, đồng thời bố trí thời vụ hợp lý. Vụ đông năm nay, gia đình chị trồng cải Đông Dư, bắp cải, súp lơ, su hào và rau gia vị. Nhờ gieo trồng sớm, một phần diện tích đã cho thu hoạch, mang lại nguồn thu cho gia đình.

Chị Thu chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng trồng rau vụ đông. Tôi ưu tiên các loại cây ngắn ngày, tranh thủ gieo trồng sớm để khi cây lớn tránh được sương giá, đồng thời rau thu hoạch sớm thường bán được giá hơn chính vụ. Mỗi vụ, gia đình thu gần 30 triệu đồng, có thêm tiền trang trải sinh hoạt”.

Không chỉ gia đình chị Thu, nhiều hộ dân trong thôn cũng duy trì sản xuất rau vụ đông, tận dụng diện tích đất canh tác sau vụ mùa. Các loại rau như súp lơ, bắp cải, su hào, tỏi được người dân lựa chọn dựa trên điều kiện đất đai và kinh nghiệm sản xuất, góp phần tăng thu nhập trong thời gian nông nhàn.

Chị Vàng Thị Lương ở thôn Phố Cũ cho biết: “Tôi thường trồng rau súp lơ, bắp cải, su hào và tỏi vì thấy phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu mùa đông ở địa phương. Sau khi làm đất, gieo trồng, gia đình chú trọng bón phân, làm cỏ và chăm sóc cây. Tôi mong muốn rau được tiêu thụ thuận lợi, giúp gia đình tăng thu nhập”.

Vụ đông năm nay, xã Mường Khương xây dựng kế hoạch gieo trồng 85 ha cây vụ đông. Cơ cấu cây trồng đa dạng, gồm bắp cải, su hào, củ cải, rau cải ăn lá, đậu Hà Lan; ngô lấy hạt, ngô nếp, ngô ngọt và khoai tây. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng đạt hơn 60% kế hoạch, riêng diện tích rau các loại đạt hơn 30 ha. Giá bán một số loại nông sản đang ở mức khá, như su hào khoảng 25.000 đồng/kg,

đậu Hà Lan và súp lơ từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân duy trì sản xuất, nâng cao thu nhập từ cây trồng vụ đông.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông, Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã đã xây dựng kế hoạch đến từng thôn, hướng dẫn người dân lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp, áp dụng kỹ thuật chăm sóc và bố trí thời vụ hợp lý.

Cùng với đó, địa phương chú trọng kết nối, tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất. Đáng chú ý, đây là năm thứ hai xã đưa ngô ngọt vào sản xuất vụ đông trên diện tích 10 ha liên kết với doanh nghiệp, góp phần tạo đầu ra ổn định cho nông sản.

Ông Đào Văn Chiến - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Mường Khương cho biết: “Là địa phương vùng cao, điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến sản xuất vụ đông tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là sương giá. Vì vậy, xã khuyến cáo người dân chủ động gieo trồng sớm, bố trí thời vụ phù hợp để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động người dân tận dụng diện tích đất phù hợp, lựa chọn cây trồng theo điều kiện canh tác và nhu cầu thị trường, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2026, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân”.

Với kế hoạch sản xuất cụ thể, cơ cấu cây trồng đa dạng và sự chủ động của người dân, xã Mường Khương đang khai thác hiệu quả hơn diện tích đất sau vụ mùa. Việc duy trì và mở rộng sản xuất vụ đông không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn góp phần cải thiện đời sống, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.