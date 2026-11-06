Mường Khương rộn ràng trước ngày hội sắc màu biên cương

Rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc

Những ngày này, tại khu vực tổ chức lễ hội "Mường Khương – Sắc màu biên cương" lần thứ I năm 2026, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Các gian hàng được trang trí, sắp xếp tỉ mỉ, mang sắc màu riêng, tái hiện nét đẹp trong đời sống, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc nơi vùng cao biên giới.

Tại khu vực tổ chức lễ hội "Mường Khương – Sắc màu biên cương" lần thứ I năm 2026, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, sôi nổi.

Tại gian hàng văn hóa dân tộc Dao, những tấm vải thổ cẩm, trang phục truyền thống và vật dụng sinh hoạt quen thuộc được lựa chọn, bố trí cẩn thận. Họa tiết thêu thủ công tinh xảo không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian trưng bày mà còn thể hiện sự khéo léo, óc sáng tạo và giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ở gian hàng của đồng bào Mông, Nùng, các thành viên đang tích cực hoàn thiện công đoạn trang trí cuối cùng. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, sản phẩm thổ cẩm, dụng cụ lao động và vật dụng sinh hoạt được sắp xếp hài hòa, tạo nên không gian gần gũi, đậm dấu ấn văn hóa.

Mỗi gian hàng không đơn thuần là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là không gian văn hóa thu nhỏ, nơi du khách có thể tìm hiểu về đời sống lao động, sinh hoạt và nét đẹp truyền thống của đồng bào.

Cô giáo Ly Vần Diệp, Trường Mầm non Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết, các thành viên đang tập trung hoàn thiện từng chi tiết, lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để giới thiệu tới người dân và du khách. Lễ hội là dịp để bà con trực tiếp quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay có 20 gian hàng của xã Mường Khương, các xã bạn, đơn vị, doanh nghiệp và hộ dân. Các gian hàng được chuẩn bị với nội dung phong phú, từ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP đến các mặt hàng thủ công truyền thống.

Cô Phạm Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tung Chung Phố, xã Mường Khương cho biết, các thành viên đang khẩn trương hoàn thiện gian hàng, chú trọng cách bài trí để làm nổi bật những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào.

Sự góp mặt của các dân tộc Mông, Nùng, Dao, Pa Dí, Bố Y cùng các dân tộc anh em sẽ tạo nên không gian giao lưu đa dạng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về bản sắc văn hóa vùng biên.

Đánh thức tiềm năng du lịch địa phương

Lễ hội "Mường Khương – Sắc màu biên cương" lần thứ I năm 2026 diễn ra ngày 7- 8/11, hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Mường Khương (11/11/1950 – 11/11/2026).

Theo chương trình, sáng 7/11, các khối đồng bào dân tộc Mông, Nùng, Dao, Pa Dí và Bố Y sẽ tham gia biểu diễn đường phố, từ trung tâm hội nghị đến sân vận động xã. Tiếp đó là màn đồng diễn "Sắc màu văn hóa", các trò chơi dân gian như ném còn, ném pao, nhảy sạp và hoạt động tham quan không gian văn hóa, gian hàng nông sản.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc tối 7/11, gắn với công bố quyết định ghi danh "Lễ cúng rừng của người Pa Dí" vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và trao chứng nhận di sản; công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với "Đền Cây 2".

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, lễ hội còn dành không gian giới thiệu sản vật nổi tiếng của địa phương như chè, quýt, ớt và gạo Séng Cù.

Đây là những dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và đời sống tín ngưỡng phong phú của cộng đồng các dân tộc Mường Khương. Đặc biệt, lễ cúng rừng của người Pa Dí còn thể hiện sự gắn bó với thiên nhiên, ý thức bảo vệ rừng và ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, lễ hội còn dành không gian giới thiệu những sản vật nổi tiếng của địa phương như chè, quýt, ớt và gạo Séng Cù.

Chiều 7/11, đại biểu sẽ tham quan, trải nghiệm vùng chè tại thôn Sín Hồ, xã Thanh Bình và vườn quýt tại thôn Lao Chải, xã Mường Khương.

Giữa những triền đồi xanh mướt, vùng chè Sín Hồ cùng những vườn quýt đang vào mùa chín vàng không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng mà còn phản ánh thành quả lao động của người dân. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, gắn trải nghiệm với quảng bá sản phẩm.

Sáng 8/11, hội thi quýt giữa các nhà vườn sẽ tạo điều kiện để các hộ sản xuất giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị và thương hiệu quýt Mường Khương.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ các cơ quan, đơn vị và sự tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc, lễ hội "Mường Khương – Sắc màu biên cương" lần thứ I năm 2026 hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch hấp dẫn.

Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai chia sẻ: Việc tổ chức lễ hội 'Mường Khương – Sắc màu biên cương' lần thứ I năm 2026 nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đây cũng là dịp để các dân tộc Mông, Nùng, Dao, Pa Dí, Bố Y và các dân tộc anh em gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trưng bày sản phẩm nông nghiệp và trải nghiệm thực tế, địa phương mong muốn giới thiệu đến nhân dân, du khách những nét đặc trưng về văn hóa, con người, cảnh quan và các sản vật nổi tiếng của Mường Khương. Qua đó, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, từng bước kết nối văn hóa với du lịch, nông nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Mường Khương, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng quê hương biên cương ngày càng phát triển.