MƯỜNG KHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÙNG CHÈ VIETGAP

Gia đình chị Sin Thị Lèng, thôn Ngam Lâm hiện có hơn 1 ha chè, mỗi năm mang lại thu nhập từ 130 - 140 triệu đồng. Trước đây, để phòng trừ sâu bệnh, gia đình thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Từ khi tham gia mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, quy trình chăm sóc có nhiều thay đổi. Người trồng chè phải hạn chế sử dụng hóa chất, chuyển sang làm cỏ thủ công và tuân thủ nghiêm thời gian cách ly trước khi thu hái.

Chị Sin Thị Lèng chia sẻ: “Cỏ phải làm bằng cuốc, dao hoặc nhổ bằng tay. Việc chăm sóc vất vả hơn nhưng chúng tôi mong muốn sản phẩm chè sạch, chất lượng tốt và được thu mua với giá cao hơn”.

Việc thay đổi tập quán canh tác không chỉ hướng đến sản xuất chè an toàn mà còn mở ra kỳ vọng nâng cao giá trị sản phẩm. Với gia đình chị Lù Thị Thủy, thôn Ngam Lâm, tham gia mô hình VietGAP là cơ hội để nâng cao chất lượng chè trên diện tích hiện có, tăng khả năng cạnh tranh và cải thiện thu nhập.

Chị Thủy cho biết: “Tham gia mô hình, chúng tôi được hướng dẫn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, bảo đảm thời gian cách ly trước khi thu hái. Việc làm cỏ cũng phải thực hiện thủ công. Tôi mong muốn sản phẩm chè làm ra đạt tiêu chuẩn VietGAP, được doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn, giúp người trồng chè có thêm thu nhập”.

Thôn Ngam Lâm hiện có hơn 100 hộ dân, hầu hết đều trồng chè. Chè là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Việc tham gia mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP không chỉ giúp người dân nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm mà còn hạn chế tiếp xúc với hóa chất, bảo vệ sức khỏe trong quá trình sản xuất. Để mô hình được triển khai hiệu quả, thôn đã tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát các hộ tham gia.

Anh Thền Văn Tân - Trưởng thôn Ngam Lâm cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm quy trình trồng, chăm sóc chè theo tiêu chuẩn VietGAP đã được cán bộ xã hướng dẫn. Thôn cũng thành lập các tổ để giám sát, theo dõi chéo giữa các hộ, kịp thời nhắc nhở những trường hợp chưa thực hiện đúng quy trình. Qua đó, nâng cao chất lượng chè, tăng giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân”.

Phát triển vùng chè theo tiêu chuẩn VietGAP là hướng đi nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Quan trọng hơn, quá trình này tạo chuyển biến trong nhận thức, tập quán sản xuất của người trồng chè, hướng tới sản xuất an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đây là cơ sở để xã Mường Khương khai thác hiệu quả tiềm năng vùng chè, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.