Một trong những hoạt động thiết thực được xã triển khai là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người có uy tín, trưởng thôn và người dân trên địa bàn. Lớp tập huấn thu hút 71 học viên tham gia, trong đó có 53 người có uy tín, 16 trưởng thôn và 2 người dân; học viên là người dân tộc thiểu số chiếm 97,18%.

Lớp tập huấn hoàn thành góp phần phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng thôn trong tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Thông qua các chuyên đề về chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong tình hình mới; kỹ năng khai thác, sử dụng mạng xã hội an toàn; hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các học viên được bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng. Đặc biệt, việc nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng được chú trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở thôn, bản.

Lớp tập huấn hoàn thành 100% kế hoạch, các học viên tham gia đều hoàn thành chương trình. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng thôn trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Thông qua triển khai Tiểu dự án 1, Dự án 10, xã Mường Khương từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong cộng đồng. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.