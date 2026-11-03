Mường Khương chủ động quản lý dịch vụ lưu trú trong mùa lễ hội

Hiện nay, hệ thống cơ sở lưu trú của Mường Khương chưa phát triển đồng bộ. Toàn xã có khoảng 100 phòng nghỉ, chủ yếu là các khách sạn, nhà nghỉ, hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú quy mô nhỏ. Đây là một trong những khó khăn đặt ra khi địa phương tổ chức lễ hội với kỳ vọng thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh.

Tại thôn Xóm Mới, cơ sở lưu trú của gia đình bà Trần Thị Hà Xuyên có 7 phòng nghỉ. Ngay trước thời điểm diễn ra lễ hội, toàn bộ số phòng đã được khách đặt trước. Cơ sở của gia đình bà đã chủ động chuẩn bị các điều kiện đón khách, thực hiện nghiêm quy định về thông báo lưu trú.

Bà Trần Thị Hà Xuyên chia sẻ: “Lực lượng công an và các cơ quan chuyên môn đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện khai báo lưu trú đúng quy định của pháp luật, theo đó, từ ngày 1/7, các hộ kinh doanh có thể thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID”.

Người dân, chủ cơ sở lưu trú có thể thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến cho khách nghỉ.

Cũng như bà Trần Thị Hà Xuyên, ông Lưu Văn Tứ ở thôn Xóm Mới và ông Ma Seo Quáng ở thôn Na Bủ - Hàm Rồng đều đánh giá cao sự thuận tiện của hình thức thông báo lưu trú trực tuyến.

Nhờ được tập huấn và áp dụng hình thức thông báo trực tuyến, các hộ kinh doanh quy mô nhỏ tại Mường Khương đã chủ động cập nhật thông tin khách lưu trú ngay trên phần mềm, không phải đến cơ quan công an, thuận lợi cho công tác lễ tân.

Bên cạnh việc thực hiện các quy định về quản lý lưu trú, các cơ sở đã chủ động chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường, sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp lễ hội.

Trước dự báo lượng khách tăng cao, xã Mường Khương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, thống kê các cơ sở lưu trú, nắm chắc khả năng đáp ứng về số lượng phòng và điều kiện phục vụ. Trên cơ sở đó, địa phương triển khai đến các hộ kinh doanh chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón khách; đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp các cơ sở lưu trú hiện có quá tải.

Song song với việc chuẩn bị cơ sở lưu trú, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, yêu cầu các cơ sở niêm yết giá công khai, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an ninh, trật tự. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và ứng xử văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện trong lòng du khách.

Bà Nguyễn Thị Điều - Phó Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mường Khương cho biết: Xã đã chỉ đạo các thôn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các nhà nghỉ thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến, đảm bảo tốt mọi điều kiện phục vụ, qua đó vừa bảo đảm hoạt động nghỉ ngơi của du khách, vừa góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trong mùa lễ hội.

Lễ hội Mường Khương Sắc màu biên cương lần thứ I diễn ra từ ngày 6 - 7/11.

Dự kiến trong dịp này, Mường Khương sẽ đón hàng nghìn du khách đến tham quan và trải nghiệm. Theo phương án của địa phương, khi nhu cầu lưu trú vượt khả năng đáp ứng của hệ thống nhà nghỉ, xã sẽ bố trí thêm các điểm lưu trú tại trường nội trú trên địa bàn phục vụ du khách.

Công tác chuẩn bị đón khách dịp lễ hội là cơ hội để Mường Khương nâng cao năng lực quản lý, chất lượng dịch vụ lưu trú và ý thức trách nhiệm của các khách sạn, nhà nghỉ, hộ kinh doanh. Đây cũng là dịp để các cơ sở nâng cao ý thức, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn.

Sự chủ động của chính quyền, sự phối hợp của lực lượng chức năng và ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh sẽ góp phần giảm áp lực về lưu trú, bảo đảm an ninh, trật tự, để du khách yên tâm tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá sắc màu văn hóa vùng biên giới.