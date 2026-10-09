Mường Khương cấp hơn 230.000 cây giống, mở rộng vùng chè

Xã Mường Khương cấp cây giống chè cho người dân từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Cây giống được cấp cho các hộ dân trong vùng quy hoạch, có đủ diện tích đất trồng chè theo quy định. Cùng với hỗ trợ cây giống, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã hướng dẫn người dân kỹ thuật làm đất, trồng và chăm sóc chè, giúp các hộ nắm vững quy trình canh tác, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Cây giống được cấp cho người dân xã Mường Khương để trồng mới, mở rộng diện tích chè.

Năm 2026, xã Mường Khương phấn đấu trồng mới hơn 70 ha chè. Để bảo đảm tiến độ, địa phương đã rà soát diện tích, hướng dẫn người dân chuẩn bị đất và các điều kiện cần thiết trước khi trồng.

Đến nay, diện tích đã được đo, nghiệm thu đủ điều kiện làm đất trồng chè đạt gần 63,5 ha; trong đó, 21,8 ha đã hoàn thành khâu làm đất và 20,4 ha đã được trồng mới.

Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân khẩn trương đào rạch, hoàn thiện khâu chuẩn bị đất; tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng chè đúng khung thời vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Khương hướng dẫn người dân trồng chè đúng kỹ thuật.

Hiện xã Mường Khương có hơn 1.875 ha chè. Đây là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân. Việc mở rộng diện tích gắn với hướng dẫn kỹ thuật góp phần phát triển vùng chè hàng hóa theo hướng bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy giảm nghèo bền vững tại địa phương.