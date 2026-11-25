Dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Phòng PC04 - Công an tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng Ban công tác Mặt trận và Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của 14 bản.

Quang cảnh lễ ra mắt mô hình.

“Mô hình điểm phòng ngừa tái nghiện và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy” trên địa bàn xã Mường Khoa tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy; xây dựng cơ chế quản lý, theo dõi, tư vấn và hỗ trợ người sau cai nghiện; phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng; hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, phát triển kinh tế, ổn định đời sống; phối hợp chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý và hỗ trợ điều trị khi có nhu cầu.

Trưởng Công an xã Mường Khoa báo cáo xây dựng mô hình điểm.

Tăng cường vận động nhân dân xóa bỏ định kiến, không kỳ thị, phân biệt đối xử, tạo môi trường thuận lợi để người sau cai nghiện tự tin tham gia các hoạt động xã hội, lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống mới.

Lãnh đạo Phòng PC04 - Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt.

Thông qua việc ra mắt mô hình, xã Mường Khoa hướng tới xây dựng môi trường cộng đồng an toàn, lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chung tay của toàn xã hội trong phòng ngừa tái nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn xã ngày càng bình yên, phát triển.

Để mô hình phát huy hiệu quả, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an, trưởng bản và các tổ chức liên quan trong xã tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền, quản lý, tư vấn và hỗ trợ người sau cai nghiện. Đặc biệt, mỗi gia đình cần phát huy vai trò đồng hành, động viên; cộng đồng cần có sự cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện về việc làm và sinh kế để người sau cai nghiện có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống, không tái sử dụng ma túy.

Lãnh đạo UBND xã trao giấy khen cho tập thể Công an xã.

... và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại lễ ra mắt, UBND xã Mường Khoa đã trao giấy khen cho 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào phòng, chống ma túy năm 2026.