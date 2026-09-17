Mường Khiêng tập trung phát triển kinh tế

Xã Mường Khiêng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Bó Mười, Mường Khiêng, Liệp Tè, có tổng diện tích hơn 20.400 ha, dân số 24.570 người, gồm 4 dân tộc Thái, La Ha, Kháng và Kinh cùng sinh sống. Ông Lường Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân khoảng 3%/năm giai đoạn 2026-2030, xã khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, vận động các hộ liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đồng thời, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế nông nghiệp, từng bước ứng dụng công nghệ cao, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, hướng tới mục tiêu đưa Mường Khiêng thoát nghèo vào năm 2030.

Nông dân bản Lót Măng, xã Mường Khiêng nuôi nhốt đại gia súc.

Từ điều kiện tự nhiên và quỹ đất sản xuất, xã Mường Khiêng đang tập trung khai thác lợi thế phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng cây ăn quả, cà phê, cao su, cây lương thực, gắn với trồng rừng và phát triển cây dược liệu. Hiện nay, toàn xã có trên 1.052 ha cây ăn quả các loại, sản lượng đạt khoảng 4.000 tấn quả/năm; hơn 247 ha cây cà phê, sản lượng đạt trên 165 tấn quả tươi/năm. Diện tích cao su duy trì 236 ha, sản lượng mủ 569 tấn/năm; cây lương thực có hạt được gieo trồng trên 2.773 ha, sản lượng gần 6.218 tấn.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xã Mường Khiêng chú trọng hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. UBND xã chỉ đạo các bản rà soát nhu cầu học tập, chuyển giao kỹ thuật của nông dân để tổ chức tập huấn phù hợp. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 7 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê, cây ăn quả và nuôi cá lồng cho hơn 1.000 lượt người. Cùng với đó, địa phương tăng cường thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Nông dân xã Mường Khiêng trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cà phê.

Bà Lò Thị Tun, bản Lót Măng, xã Mường Khiêng, bắt đầu trồng cà phê từ năm 2024. Do chưa có nhiều kinh nghiệm, vườn cà phê rộng hơn 1,3 ha của gia đình thường xuyên bị sâu bệnh trong những năm đầu. Bà đã chủ động tìm đến cán bộ khuyến nông xã để được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Bà Tun chia sẻ: Những năm đầu, cà phê bị sâu bệnh nhiều, tôi tự mua thuốc về phun nhưng không hiệu quả. Sau khi được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, cây phát triển ổn định hơn, sâu bệnh giảm rõ rệt. Tôi còn được hướng dẫn duy trì thảm thực vật trong vườn để giữ ẩm và hạn chế xói mòn đất.

Trong chăn nuôi, người dân duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, hộ gia đình, chú trọng phòng, chống dịch bệnh và đói rét. Toàn xã hiện có gần 26.400 con gia súc và trên 91.800 con gia cầm. Phát huy lợi thế hơn 1.030 ha mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La, người dân đẩy mạnh nuôi thủy sản. Toàn xã có 2 HTX thuỷ sản với hơn 700 lồng cá, sản lượng khoảng 1.400 tấn/năm. Thu nhập bình quân của các hộ nuôi cá đạt từ 90 triệu đồng/năm trở lên.

Mô hình nuôi dúi của nông dân bản Phai Xe, xã Mường Khiêng.

Bên cạnh các mô hình chăn nuôi truyền thống, một số hộ dân xã Mường Khiêng phát triển nuôi dúi, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Điển hình như gia đình anh Lù Văn Hưởng, bản Phai Xe, bắt đầu nuôi dúi từ năm 2021 với 50 con. Anh Hưởng chia sẻ: Đến nay, đàn dúi đã phát triển ổn định với 100 cặp dúi mốc và dúi má đào. Dúi thịt hiện có giá từ 500.000 - 700.000 đồng/kg, trong khi dúi giống được bán từ 1,2 - 2 triệu đồng/cặp được thương lái thu mua tận nơi, mỗi năm lợi nhuận từ nuôi dúi mang về cho gia đình hơn 150 triệu đồng. Mô hình hiệu quả nên tôi đang chuẩn bị mở rộng quy mô chuồng trại.

Hiện nay, xã Mường Khiêng đang triển khai Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu, vùng lòng hồ; thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Theo định hướng đến năm 2030, xã phấn đấu duy trì diện tích cây ăn quả hiện có, trồng mới 55-60 ha cà phê; nâng tổng đàn gia súc lên khoảng 29.000 con, gia cầm 95.500 con; phát triển trên 700 lồng cá với sản lượng khoảng 600 tấn/năm; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng tối thiểu 33%; có thêm ít nhất 2 sản phẩm OCOP và hình thành 1 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Nông dân xã Mường Khiêng lực chọn phân bón cho cây trồng.

Với định hướng phát triển phù hợp và những kết quả đạt được sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mường Khiêng có thêm cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo, hướng tới xây dựng địa phương ngày càng phát triển.