Mường Khiêng khẩn trương khắc phục tình trạng vứt rác thải sinh hoạt tại các con suối
Sau khi Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phản ánh tình trạng vứt rác thải xuống suối Mây tại bản Nà Ten, xã Mường Khiêng, đăng trên Báo Sơn La thường kỳ, thứ Sáu, ngày 23/10/2026, ngay trong chiều 23/10, UBND xã đã khẩn trương huy động lực lượng thu gom rác thải, vệ sinh khu vực ven suối, góp phần cải thiện cảnh quan và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Cùng với đó, xã phối hợp với Ban quản lý bản Nà Ten tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; triển khai lắp đặt camera giám sát tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác trái quy định. Hiện nay, xã Mường Khiêng đang phối hợp với các xã có khu chôn lấp, xử lý chất thải rắn trên địa bàn lập dự toán, đề xuất kinh phí vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trong năm 2027.
Việc khẩn trương thu gom rác thải sau phản ánh của báo chí cho thấy sự tiếp thu và trách nhiệm của chính quyền địa phương trước vấn đề môi trường tại cơ sở. Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng tái diễn, cần duy trì các biện pháp quản lý, giám sát và xử lý vi phạm; đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, góp phần bảo vệ nguồn nước và giữ gìn môi trường sống xanh, sạch.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/muong-khieng-khan-truong-khac-phuc-tinh-trang-vut-rac-thai-sinh-hoat-tai-cac-con-suoi-ur5PlEjDg.html