Mường Khiêng khẩn trương khắc phục tình trạng vứt rác thải sinh hoạt tại các con suối

Nhân dân bản Nà Ten, xã Mường Khiêng thu gom rác thải tại suối Mây.

Nhân dân bản Nà Ten, xã Mường Khiêng thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh lòng suối.

Cùng với đó, xã phối hợp với Ban quản lý bản Nà Ten tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; triển khai lắp đặt camera giám sát tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác trái quy định. Hiện nay, xã Mường Khiêng đang phối hợp với các xã có khu chôn lấp, xử lý chất thải rắn trên địa bàn lập dự toán, đề xuất kinh phí vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trong năm 2027.

Khu vực suối Mây, bản Nà Ten, xã Mường Khiêng sau khi được vệ sinh, dọn dẹp.

Lãnh đạo xã Mường Khiêng tuyên truyền nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường.

Việc khẩn trương thu gom rác thải sau phản ánh của báo chí cho thấy sự tiếp thu và trách nhiệm của chính quyền địa phương trước vấn đề môi trường tại cơ sở. Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng tái diễn, cần duy trì các biện pháp quản lý, giám sát và xử lý vi phạm; đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, góp phần bảo vệ nguồn nước và giữ gìn môi trường sống xanh, sạch.