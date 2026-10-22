Mường Hung lan tỏa phong trào 'Dân vận khéo'

Mô hình kinh tế tổng hợp Vườn - Ao - Chuồng - Rừng của gia đình anh Quàng Văn Diên, bản Tre, xã Mường Hung đăng ký mô hình dân vận khéo cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Hung, cho biết: Năm 2026, Đảng bộ xã đăng ký thực hiện 18 mô hình “Dân vận khéo”, gồm 2 mô hình cấp tỉnh và 16 mô hình cấp cơ sở. Trong đó, có 13 mô hình tập thể và 5 mô hình cá nhân ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Các mô hình bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Điểm sáng trong phong trào “Dân vận khéo” ở xã Mường Hung chính là khơi dậy nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng của người dân. Tiêu biểu là anh Quàng Văn Diên ở bản Tre đã mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp Vườn - Ao - Chuồng - Rừng (VACR), đăng ký là mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh.

Dẫn tôi thăm khu vườn đồi rộng lớn, anh Diên phấn khởi nói: Sau nhiều năm tích lũy, mở rộng quy mô sản xuất, gia đình hiện có 11 ha đất, gồm: 10 ha trồng cam, nhãn, xoài và cà phê, 1 ha trồng cây lát lâm nghiệp; cùng 400 m² ao cá và khu chăn nuôi quy mô 300 con lợn, 450 con gia cầm mỗi năm. Mô hình áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn chăn nuôi và dùng chính chất thải chăn nuôi ủ làm phân bón cho cây trồng, tiết kiệm chi phí sản xuất. Mỗi năm, gia đình thu nhập khoảng 500 triệu đồng.

Mô hình trồng và chăm sóc nhãn chín sớm của ông Lương Văn Bình, bản Hát So, xã Mường Hung.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Diên còn tham gia sáng lập HTX cây ăn quả Diên Việt, liên kết các hộ dân sản xuất tập trung. Trải qua gần 10 năm hoạt động, HTX hiện có 18 thành viên với 96 ha cây ăn quả các loại, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hàng chục lao động tại địa phương.

Mô hình trồng nhãn chín sớm của ông Lương Văn Bình, bản Hát So, là điển hình về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Ông Bình cho biết: Với 3 ha đất trồng nhãn, gia đình ghép cải tạo 250 gốc nhãn miền sang giống chín sớm. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật như tỉa cành, tạo tán và xử lý phân hóa mầm hoa, vườn nhãn luôn ra hoa, đậu quả trước vụ chính. Năm 2026, vườn nhãn của gia đình đạt năng suất 10 tấn/ha, tổng sản lượng thu về khoảng 30 tấn, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt 300 triệu đồng. Tôi còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ dân lân cận để cùng nhau nhân rộng mô hình, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.

Tại Trường Tiểu học Mường Hung, mô hình “Nuôi heo đất, trao yêu thương” đã khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cô giáo Nguyễn Thị Nghịu, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Xuất phát từ mong muốn hỗ trợ sách vở, quần áo cho học sinh nghèo, giáo dục các em về lòng nhân ái, tháng 3/2025, nhà trường phát động mô hình, thu hút 60 cán bộ, giáo viên và hơn 1.000 học sinh tham gia, quyên góp được hơn 11,5 triệu đồng. Số tiền được sử dụng mua sách, vở, bút tặng 72 học sinh nghèo vượt khó nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và tổng kết năm học 2025-2026.

Trường Tiểu học Mường Hung phát động mô hình Nuôi heo đất, trao yêu thương.

Các mô hình “Dân vận khéo” ở Mường Hung được triển khai đa dạng, sát với thực tiễn, như: “Ngày thứ 7 cùng dân”, phát triển kinh tế VACR, trồng cà phê trên đất dốc, nuôi dúi thương phẩm, xây dựng cảnh quan “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, trường học hạnh phúc, vận động tiêm chủng đúng độ tuổi, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Thông qua các phong trào, nhân dân đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động tham gia dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông, trồng mới 350 cây xanh, 5 km đường hoa và lắp đặt 66 bóng đèn năng lượng mặt trời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 9,08% và hộ cận nghèo còn 10,74%.

Những kết quả bước đầu từ các mô hình “Dân vận khéo” tại xã Mường Hung đã và đang tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân và củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.